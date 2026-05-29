قازاقستان ChatGPT Edu ەنگىزگەن العاشقى ەلدەردىڭ ءبىرى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2026-جىلى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى اياسىندا ChatGPT Edu پلاتفورماسىن ەنگىزۋگە كىرىسكەن الەمدەگى العاشقى ەلدەردىڭ ءبىرى بولدى.
بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى دينارا شەگلوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ەلىمىز جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا الەمدىك وزىق تاجىريبەلەردى كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەنگىزىپ كەلەدى. قازىر OpenAi، NVIDIA ،Google ،Huawei ،Coursera جانە ETS ۇيىمدارىمەن بىرلەسكەن جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ۆيتسە-مينيستر حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ءىرى باستامالاردىڭ ءبىرى رەتىندە Coursera Business to Nation جوباسىن اتادى. بۇگىندە جوباعا ەلىمىزدىڭ 100 جوعارى وقۋ ورنى مەن 255 مىڭنان استام ستۋدەنت قاتىسىپ وتىر.
جوبا اياسىندا ستۋدەنتتەر 5 ميلليون ساعاتتان استام ءبىلىم الىپ، 554 مىڭنان استام حالىقارالىق سەرتيفيكات يەلەنگەن. ونىڭ ىشىندە 109 مىڭنان استامى جاساندى ينتەللەكت باعىتى بويىنشا بەرىلگەن.
- قازاقستان Coursera تاراپىنان ءبىلىم بەرۋدى سيفرلىق تۇرعىدان جاڭعىرتۋدا كوشباسشى ەلدەردىڭ ءبىرى رەتىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالدى، - دەدى دينارا شەگلوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ChatGPT Edu پلاتفورماسىن ەنگىزۋ ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى كەڭىنەن قولدانۋعا جانە ستۋدەنتتەردىڭ تسيفرلىق داعدىلارىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قازاقستاننىڭ بارلىق جوعارى وقۋ ورنىندا ماماندىعىنا قاراماستان ستۋدەنتتەرگە جاساندى ينتەللەكت ءپانى وقىتىلاتىنى حابارلانعان ەدى.