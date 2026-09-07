قازاقستان عارىشتاعى سپۋتنيك سانىن 14 كە جەتكىزەدى - جاسلان ماديەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ حالىقارالىق سپۋتنيكتىك توبىنا تاعى بىرنەشە ەل قوسىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مالىمدەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان جەردى قاشىقتان زوندتاۋ جوباسىنا ءۇش ەلدىڭ قاتىسۋى جونىندە كەلىسىمگە كەلدى.
- 2030-جىلعا قاراي جەردى باقىلاۋعا ارنالعان توعىز سپۋتنيكتەن تۇراتىن حالىقارالىق توپ قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ونىڭ قۇرامىنا قازاقستاننىڭ التى سپۋتنيگى، سونداي-اق موڭعوليا، كونگو رەسپۋبليكاسى جانە نيگەريانىڭ سپۋتنيكتەرى كىرەدى. ءبىز جاڭا سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىققا اشىقپىز جانە سپۋتنيكتىك توپتى 14 اپپاراتقا دەيىن كەڭەيتۋ مۇمكىندىگىن كورىپ وتىرمىز، - دەدى جاسلان ماديەۆ Space Days Kazakhstan حالىقارالىق فورۋمىندا.
سونىمەن قاتار قازاقستان KazSat-3 سپۋتنيگىن جاڭا KazSat-3R اپپاراتىنا اۋىستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇلتتىق سپۋتنيكتىك بايلانىس جۇيەسىنىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ونىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالىق تالاپتارعا سايكەستىگىن ساقتاۋ ءۇشىن قاجەت.
مينيستر عارىشتىق ينجەنەريانىڭ دامۋى تۋرالى دا ايتتى. استانادا عارىش اپپاراتتارىن قۇراستىرۋ جانە سىناقتان وتكىزۋگە ارنالعان كەشەن جۇمىس ىستەيدى.
- بۇل كەشەن عارىش اپپاراتتارىن قۇراستىرۋعا، نەگىزگى سىناقتاردى جۇرگىزۋگە، ۇلتتىق ينجەنەرلىك بازانى دامىتۋعا جانە حالىقارالىق وندىرىستىك جوبالارعا قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
بۇعان دەيىن جاسلان ماديەۆ قازاقستان عارىشتىق تەحنولوگيالاردى ەكونوميكانىڭ، مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ جانە ازاماتتاردىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىن شەشۋگە باعىتتاۋى كەرەك ەكەنىن ايتقان ەدى.