قازاقستان مۇعالىمدەر بەدەلىن نىعايتۋ بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىندا تۇر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇعالىمدەردىڭ بەدەلىن نىعايتۋ كورسەتكىشى بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىندا تۇر.
سونداي-اق ۇستازداردىڭ 95 پايىزى ەڭبەكاقىسىنا قاناعاتتاناتىنىن، ال 80 پايىزى -مۇعالىم ماماندىعىن قايتا تاڭداۋعا دايىن ەكەنىن ايتقان. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مالىمدەدى.
پرەزيدەنت ۇستازدىڭ بەدەلىن نىعايتىپ، ولاردى جان-جاقتى قولداۋ ءۇشىن بەلسەندى جۇمىس اتقارىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
«پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» ارنايى زاڭ قابىلداندى. بيىل بۇل زاڭعا تولىقتىرۋ ەنگىزىلىپ، ۇستازدارعا قوسىمشا قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەر بەرىلدى.
5-قازان كۇنى ۇستازداردىڭ كاسىبي مەرەكەسى رەتىندە ناقتى بەكىتىلدى. مەملەكەتتىك ماراپاتتار تىزىمىنە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» اتاعى ەنگىزىلدى.
- بۇل مارتەبەلى ناگرادامەن ماراپاتتالعان تۇلعالارعا قوماقتى سىياقى بەرىلىپ جاتىر. قازىردىڭ وزىندە 100 گە جۋىق ءمۇعالىم ماراپاتتالدى. باسقا دا لايىقتى ۇستازدار مەملەكەت نازارىنان تىس قالماي، وسى قۇرمەتتى اتاققا يە بولارى كۇمانسىز. سوڭعى ءۇش جىلدا ەلىمىزدەگى 3 مۇعالىمگە ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادا - «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعى بەرىلدى. بۇل ۇستازدار قاۋىمىنا دەگەن ايرىقشا قۇرمەتتىڭ بەلگىسى ەكەنى ءسوزسىز،- دەدى مەملەكەت باسشىسى.
TALIS-2024 (The OECD Teaching and Learning International Survey) زەرتتەۋىنىڭ ناتيجەسىنە سايكەس، قازاقستان مۇعالىمدەردىڭ بەدەلىن نىعايتۋ كورسەتكىشى جونىنەن ەكىنشى ورىندا تۇر.
- سونداي-اق ۇستازداردىڭ ەڭبەكاقىعا قاناعاتتانۋ ولشەمى بويىنشا ەلىمىز الەمدەگى العاشقى بەس مەملەكەتتىڭ قاتارىنا كىرەدى. اتاپ ايتقاندا، ۇستازداردىڭ 95 پايىزى ءوز جۇمىسىنا كوڭىلى تولاتىنىن ايتقان. ال 80 پايىزى وسى ماماندىقتى قايتا تاڭداۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزگەن. بارشاڭىزعا زور العىس،- دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى مەكتەپ قۇرىلىسىن جانداندىرۋدى تاپسىرعان ەدى.