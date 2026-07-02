قازاقستان مۇعالىم ماماندىعىنىڭ قوعامدىق بەدەلى بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىندا - مينيستر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇعالىم ماماندىعىنىڭ قوعامداعى بەدەلى بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىنعا يە. سونىمەن قاتار ەلىمىز پەداگوگتەردىڭ ەڭبەكاقىسىنا قاناعاتتانۋ دەڭگەيى ەڭ جوعارى بەس مەملەكەتتىڭ قاتارىنا كىرەدى.
بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا استانادا وتكەن Global Businesswomen Council ۇيىمىنىڭ IV پلەنارلىق وتىرىسىندا مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ايەلدەردىڭ ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ ەڭ الدىمەن ءبىلىم بەرۋ ساپاسىمەن، ادامي كاپيتالدىڭ دامۋىمەن، ەكونوميكانىڭ تۇراقتى وسىمىمەن جانە ەلدىڭ باسەكەگە قابىلەتىمەن تىكەلەي بايلانىستى.
- بۇگىندە قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى پەداگوگتەردىڭ %80 استامى - ايەلدەر. ولار كۇن سايىن وسكەلەڭ ۇرپاقتى وقىتىپ، تاربيەلەيدى، بالالاردىڭ ءبىلىم الىپ، داعدى قالىپتاستىرۋىنا، تارتىپكە، جاۋاپكەرشىلىككە جانە ەڭبەككە قۇرمەتپەن قاراۋىنا ىقپال ەتەدى. ەلدىڭ ادامي كاپيتالى ءدال وسى ۇستازداردىڭ ەڭبەگى ارقىلى قالىپتاسادى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ەلوردادا تاۋەلسىزدىك سارايىندا.
ونىڭ سوزىنشە، مەملەكەت پەداگوگ مارتەبەسىن ارتتىرۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى. سونىڭ اياسىندا مۇعالىمدەردىڭ جالاقىسى كوتەرىلدى، قۇقىقتىق قورعالۋى كۇشەيتىلدى، وزدەرىنە ءتان ەمەس جۇكتەمە ازايتىلدى جانە بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلدى.
- قازىر قازاقستان مۇعالىم ماماندىعىنىڭ قوعامدىق بەدەلى بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىندا تۇر. سونىمەن قاتار پەداگوگتەردىڭ ەڭبەكاقىسىنا قاناعاتتانۋ دەڭگەيى ەڭ جوعارى بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەنەدى. زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، مۇعالىمدەردىڭ %95 ءوز جۇمىسىنا قاناعاتتانادى، ال شامامەن %80 تاڭداۋ مۇمكىندىگى بولسا، قايتادان ۇستازدىق جولدى تاڭدايتىنىن ايتقان، - دەدى مينيستر.
جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءبىلىم بەرۋ سالاسى ايەلدەر ءۇشىن كاسىبي تۇرعىدان ءوزىن-ءوزى جۇزەگە اسىرۋدىڭ، تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلۋدىڭ جانە الەۋمەتتىك قورعالۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قازاقستانداعى بيزنەس سۋبەكتىلەرىنىڭ جارتىسىنا جۋىعىن ايەلدەر باسقاراتىنىن ايتقان ەدى.