قازاقستان بريۋسسەلدە ترانسكاسپي باعىتىنىڭ ستراتەگيالىق الەۋەتىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - بەلگيا استاناسىندا «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق ۇيىمداستىرعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن ق ر- نىڭ بەلگيا كورولدىگىندەگى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن «قازاقستان مەن ە و بايلانىسىن نىعايتۋ: ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىنىڭ (ت ح ك ب) پەرسپەكتيۆالارى مەن ستراتەگيالىق الەۋەتى» اتتى حالىقارالىق بيزنەس-كونفەرەنسيا ءوتىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ءىس-شارا قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنەن 100 استام جوعارى دارەجەلى قاتىسۋشىلاردى بىرىكتىردى.
ولاردىڭ ىشىندە: ەۋروپالىق پارلامەنت دەپۋتاتتارى؛ ەۋروپالىق كوميسسيا وكىلدەرى؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ جانە ۇكىمەتىنىڭ باسشىلارى؛ «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسشىلىعى؛ حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ (ە ق د ب، ە ي ب) وكىلدەرى؛ ءىرى كولىكتىك-لوگيستيكالىق كومپانيالار، جۇك يەلەرى جانە سالالىق قاۋىمداستىقتار.
- كونفەرەنسيادا ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ، ق ر ۇكىمەتىنىڭ، ەۋروپالىق پارلامەنتتىڭ، ق ت ج باسشىلىعىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق DHL Global Forwarding ،Alstom ،DB Cargo، HHLA International ،RHENUS ،Hellmann Worldwide Logistics ،Ahlers Logistics جانە A .P .Moller - Maersk سياقتى ە و جەتەكشى لوگيستيكالىق كورپوراتسيالارىنىڭ توپ-مەنەدجمەنتى نەگىزگى باياندامالار جاسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كونفەرەنسيا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن بەلگيا كورولدىگىنە رەسمي ساپارى اياسىندا ءوتىپ جاتىر.
بۇل الاڭ جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ديالوگتىڭ پراكتيكالىق جالعاسى بولىپ تابىلادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساپارى اياسىندا ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيو كوشتامەن؛ ەۋروپالىق كوميسسيا پرەزيدەنتى ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن؛ بەلگيا پرەمەر-ءمينيسترى بارت دە ۆيەۆەرمەن ماڭىزدى كەلىسسوزدەر جوسپارلانعان.
- قاتىسۋشىلار نازارىندا ورتا ءدالىزدى دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق ماسەلەلەرى، ونىڭ ىشىندە ت ح ك ب- نىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ؛ تەمىرجول، پورت جانە تەرمينالدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ؛ لوگيستيكالىق پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋ؛ ەۋرازيالىق كەڭىستىكتە تۇراقتى جەتكىزۋ تىزبەگىن قالىپتاستىرۋ جانە باسقالار بار، - دەپ حابارلادى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
پىكىرتالاس بارىسىندا ورتا ءدالىزدى ەۋروپالىق وداقتىڭ Global Gateway جاھاندىق باستاماسىمەن ينتەگراتسيالاۋعا، سونداي-اق ەۋروپا مەن ورتالىق ازيا اراسىنداعى كولىك جانە سيفرلىق بايلانىستى كەڭەيتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
دەلەگاتتاردىڭ جوعارى مارتەبەسى جانە ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كۇن تارتىبىمەن سينەرگيا ەۋرازيا مەن ە و اراسىنداعى نەگىزگى ترانزيتتىك-لوگيستيكالىق حاب مارتەبەسىن قازاقستانعا بەكىتە وتىرىپ، ەۋروپالىق ينستيتۋتتاردىڭ، حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارى مەن بيزنەستىڭ ورتا ءدالىزدى دامىتۋعا ءوسىپ كەلە جاتقان قىزىعۋشىلىعىن راستايدى.
ەۋروپالىق كەڭەس - بۇل ە و ەلدەرىنىڭ مەملەكەت جانە ۇكىمەت باسشىلارى كىرەتىن ورگان. ول ەۋروپالىق وداق دامۋىنىڭ نەگىزگى ساياسي باعىتتارى مەن ستراتەگيالىق باسىمدىقتارىن انىقتايدى، ءبىراق ادەتتە زاڭدار قابىلدامايدى. ەۋروپالىق كوميسسيا – ە و- نىڭ اتقارۋشى ورگانى. ول زاڭ جوبالارىن ازىرلەيدى، ەۋروپالىق وداق زاڭدارىنىڭ ورىندالۋىن قاداعالايدى، ە و بيۋجەتىن باسقارادى جانە جەكەلەگەن ەلدەردىڭ ورنىنا بۇكىل وداقتىڭ مۇددەلەرىن بىلدىرەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان تەمىر جولىندا LTE- R نەگىزىندەگى ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيە قۇرىلادى.