قازاقستان-بەلگيا قارىم-قاتىناسى جاڭا كەزەڭگە ويىستى - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بەلگياعا ساپارى ەكى ەلدىڭ ساياسي-ەكونوميكالىق بايلانىسىنا وڭ سەرپىن بەرمەك.
مۇنداي بولجامدى ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ەۋروپالىق جانە امەريكالىق زەرتتەۋلەر ءبولىمىنىڭ جەتەكشى باس ساراپشىسى مارات رامازانوۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، الداعى كەزدەسۋ بىرنەشە سالاعا ايتارلىقتاي اسەر ەتۋى مۇمكىن.
العاشقىسى، ساۋدا-ەكونوميكا باعىتى. سەبەبى بەلگيا - بەنيليۋكس ءوڭىرى مەن ەۋروپالىق وداق ەلدەرى ىشىندەگى قازاقستاننىڭ نەگىزگى ەكونوميكالىق سەرىكتەسىنىڭ ءبىرى. وتكەن جىلى ەلارالىق تاۋار اينالىمى 27,6 پايىزعا ءوسىپ، 582,4 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇراعان.
- ءوسىم ەكى ەلدىڭ ىسكەرلىك ورتاداعى قىزىعۋشىلىق پەن ساۋدانىڭ ءارتاراپتانعانىن كورسەتەدى. مىسالى، ءداستۇرلى شيكىزات تاسىمالىنان بولەك، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى مەن ماشينا جاساۋ سالاسىنىڭ تاۋارلارى دا ەكسپورت قۇرىلىمىندا ماڭىزدى ورىن الا باستادى.
ونىڭ ۇستىنە بىزدە بەلگيالىق كاپيتالدىڭ قاتىسۋىمەن قۇرىلعان 110 نان استام كاسىپورىن تابىستى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا ينفراقۇرىلىم، لوگيستيكا جانە تاماق ونەركاسىبى سالالارىندا قىزمەت ەتەتىن Jan De Nul ،Sarens Group ،Ahlers جانە Puratos سەكىلدى ءىرى كومپانيالار بار، - دەيدى سپيكەر.
مارات رامازانوۆ بريۋسسەلدىڭ بيزنەس ورتاسى دا قازاقستان نارىعىنا ەنۋگە ىنتالى دەپ وتىر. قازىر «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ جوبالارىنا بەلگيالىق YouInWay ،Company Secretaries Forum ،KAML جانە Space Minerals كومپانيالارى ۇلەس قوسۋدا.
- ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق ەرەكشە نازار اۋدارۋعا تۇرارلىق. بريۋسسەل قازاقستان ەكونوميكاسىنا ەڭ كوپ ينۆەستيتسيا سالاتىن ون ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى. 2025-جىلى بەلگيادان قازاقستانعا تارتىلعان تىكەلەي ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استى. ال 2005-جىلدان بەرى جيناقتالعان ينۆەستيتسيا كولەمى شامامەن 15 ميلليارد دوللارعا جەتتى، - دەيدى ول.
ساراپشىنىڭ بولجامىنشا، كەلىسسوزدىڭ كەلەسى تاقىرىبى مادەني-گۋمانيتارلىق باعىتقا ارنالۋى ىقتيمال. سەبەبى سوڭعى جىلدارى بۇل سالادا ەلەۋلى سەرپىن بايقالادى: بريۋسسەل مەن گەنت قالالارىندا قازاق مادەني ورتالىعى اشىلدى، «Shanyraq Dialogues» ساراپتامالىق ديالوگ الاڭى مەن «Shanyraq Fest» مادەني فەستيۆالى تۇراقتى ۇيىمداستىرىلىپ كەلەدى. وعان قوسا ءماجىلىس پەن سەنات بەلگيا فەدەرالدىق پارلامەنتىمەن تىعىس ارىپتەستىك ورناتقان.
- عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ دە جوسپارلانىپ وتىر. وسى ماقساتتا مونس، لەج، ناميۋر ۋنيۆەرسيتەتتەرى جانە بريۋسسەل ديپلوماتيالىق اكادەمياسىمەن بايلانىس ورناتىلعان، - دەيدى مارات رامازانوۆ.
پرەزيدەنتتىڭ بەلگياعا ساپارىنان كەيىن ەۋروپالىق وداقتىڭ جالپى ورتالىق ازيا ايماعىنا دەگەن ەكونوميكالىق كوزقاراسى وزگەرۋى عاجاپ ەمەس. مارات رامازانوۆتىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي وڭ ديناميكاعا قازاقستاننىڭ قوسار ۇلەسى زور.
- قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بريۋسسەلگە بارۋى - كەزەكتى ديپلوماتيالىق شارا ەمەس، بۇل - ەۋروپالىق قاۋىمداستىققا جولدانعان ستراتەگيالىق بەلگى. ناقتى ايتساق، قازاقستان ورتا دەرجاۆا رەتىندە ۇزاق مەرزىمدى ارىپتەستىك ورناتىپ وتىرعانىن دالەلدەپ وتىر.
ال ەكىجاقتى جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەردىڭ ساياسي ءمانى باسىم. مەملەكەت باسشىلارى اراسىنداعى تىكەلەي ديالوگ قالىپتاسقان كەدەرگىلەردى جويۋعا، بۇرىن قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى جەدەل ىسكە اسىرۋعا جانە ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا باعىتىن اشۋعا ىقپال ەتەدى، - دەيدى مارات رامازانوۆ.
بۇگىن «قازاقستان تەمىر جولى» بريۋسسەلدە ترانسكاسپي باعىتىنىڭ ستراتەگيالىق الەۋەتىن تانىستىردى.
سونداي-اق بۇعان دەيىن قازاقستان-بەلگيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن تالدادىق.