قازاقستان ب ۇ ۇ اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM – ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ ب ۇ ۇ- نىڭ ەۋروپالىق ەكونوميكالىق كوميسسياسى اتقارۋشى حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى دميتري مارياسينمەن كەزدەستى.
تاراپتار سۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگىن جانە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ب ۇ ۇ قۇرىلىمى اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ جونىندەگى باستاماسىن تالقىلادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باستاماسى استانادا وتكەن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت اياسىنداعى كونسۋلتاتسيالارعا قاتىسۋشىلار تاراپىنان وڭ قولداۋ تاپقان. كونسۋلتاتسيالارعا 30 دان استام مەملەكەت پەن 20 حالىقارالىق ۇيىمنىڭ شامامەن 140 وكىلى قاتىستى.
قازىرگى ۋاقىتتا بيىلعى شىلدە ايىندا نيۋ-يوركتە وتەتىن ب ۇ ۇ- نىڭ تۇراقتى دامۋ جونىندەگى جوعارى دەڭگەيلى ساياسي فورۋمى الاڭىندا حالىقارالىق كونسۋلتاتسيالاردىڭ ەكىنشى كەزەڭىن وتكىزۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر.
- سۋ ماسەلەلەرىن شەشۋدىڭ ورنىقتى تاسىلدەرىن ىلگەرىلەتۋ جانە وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ باعىتىندا ورتالىق ازيا ەلدەرىنە تۇراقتى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقان بۇۇ ەۋروپالىق ەكونوميكالىق كوميسسياسىنا العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. قازاقستان ە ە ك- پەن ارىپتەستىكتى جوعارى باعالايدى جانە ونىڭ قىزمەتىنە قاتىسۋدى ەلدىڭ سۋ قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى تەتىگى رەتىندە قاراستىرادى. قازىرگى تاڭدا سۋ رەسۋرستارىنا قاتىستى سىن-قاتەرلەردىڭ كۇشەيۋى جاعدايىندا حالىقارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ، ساراپتامالىق جانە ادىستەمەلىك قولداۋدىڭ ماڭىزى ارتىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار سۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق باستامالاردى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن ب ۇ ۇ ەۋروپالىق ەكونوميكالىق كوميسسياسىمەن ىنتىماقتاستىق الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇددەلىمىز، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات راقىمجانوۆ قازاقستاننىڭ سۋ تاپشىلىعى قاۋپىنىڭ الدىندا تۇرعانىن ايتتى.