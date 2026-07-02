قازاقستان ازيا مەن ەۋروپانى جالعايتىن نەگىزگى لوگيستيكا ورتالىعى بولماق - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ كولىك-لوگيستيكا سالاسى ەلىمىزدىڭ ۇزاقمەرزىمدى دامۋ ستراتەگياسىنداعى ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى ەكەنىن شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىندا ايتتى.
- ءبىز قازاقستاندى ازيا مەن ەۋروپانى جالعايتىن ايماقتاعى جەتەكشى لوگيستيكا تورابىنا اينالدىرۋدى كوزدەيمىز. ەلىمىزدىڭ اۋماعى ارقىلى 13 ءىرى حالىقارالىق كولىك ءدالىزى وتەدى. بۇل قازاقستاننىڭ قۇرلىقارالىق تاسىمال تىزبەگىندەگى ىقپالى زور ەكەنىن كورسەتەدى. قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى تەمىر جولمەن تاسىمالداناتىن جۇك كولەمىنىڭ 85 پايىزعا جۋىعى قازاقستان اۋماعىمەن وتەدى. مۇنىڭ ءوزى الەمدىك ساۋدا مەن ءوزارا كولىك بايلانىسىندا نەگىزگى ءرول اتقاراتىنىمىزدى راستايدى. وسى پوزيتسيانى ودان ءارى ورنىقتىرا ءتۇسۋ ءۇشىن كولىك ينفراقۇرىلىمىنا، مىڭداعان شاقىرىم جاڭا تەمىرجول سالۋعا، سونداي-اق ورتا ءدالىز رەتىندە كەڭىنەن تانىمال ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن ارى قاراي دامىتۋعا قوماقتى ينۆەستيتسيا قۇيىپ جاتىرمىز. سوڭعى ون بەس جىلدا قازاقستان كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىنا 35 ميلليارد دوللاردان استام قارجى جۇمسادى. ءبىز زاماناۋي لوگيستيكا ساپالى ينفراقۇرىلىمدى عانا ەمەس، وزىق سيفرلىق شەشىمدەردى دە تالاپ ەتەتىنىن جاقسى تۇسىنەمىز. سول سەبەپتى بۇكىل ەكوجۇيەنى سيفرلاندىرۋ شارالارىن قولعا الدىق، - دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى وتكەن جىلدىڭ سوڭىنان باستاپ كەدەندىك، لوگيستيكالىق جانە كوممەرتسيالىق قىزمەتتەر ۇسىنۋ ءۇشىن «ءبىر تەرەزە» قاعيداتىمەن جۇمىس ىستەيتىن Smart Cargo ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ەنگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- پلاتفورما نەگىزگى راسىمدەردىڭ ءبارىن ءبىرىڭعاي تسيفرلىق ورتاعا جيناقتاپ، اكىمشىلىك كەدەرگىلەر مەن ترانزيت ۋاقىتىن ايتارلىقتاي قىسقارتادى. العاشقى كەزەڭنىڭ وزىندە قىتاي - وزبەكستان باعىتى بويىنشا ترانزيتتىك وپەراتسيالار تولىق سيفرلاندىرىلدى، ال مەملەكەتتىك شەكارادان ءوتۋ ۇدەرىستەرى ەلەكتروندى فورماتقا اۋىستىرىلدى. بۇل حالىقارالىق جۇك تاسىمالىن جىلدامداتىپ، اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە ەۋرازيا كەڭىستىگىندە جۇمىس ىستەيتىن حالىقارالىق بيزنەس وكىلدەرى ءۇشىن قازاقستان اۋماعىمەن جۇك تاسىمالداۋ اناعۇرلىم ءتيىمدى، ۇنەمدى ءارى سەنىمدى بولا ءتۇستى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسى ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتىپ وتىر.