قازاقستان، ازەربايجان، قىرعىزستان، تۇركيا جانە وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە زيارات ەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ تۇركى دۇنيەسىنىڭ ايگىلى رۋحاني جانە تاريحي-مادەني كيەلى ورىندارىنىڭ ءبىرى، يۋنەسكو- نىڭ بۇكىل الەمدىك مۇرا تىزىمىنە ەنگەن قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ۇلى عۇلاما، اۋليە قوجا احمەت ياساۋي مەن كەسەنە اۋماعىندا جەرلەنگەن باسقا دا بەلگىلى تاريحي تۇلعالاردىڭ رۋحىنا زيارات ەتتى.
پرەزيدەنتتەرگە كەسەنەنىڭ XIV عاسىر سوڭىندا ءامىر تەمىردىڭ بۇيرىعىمەن سالىنعانى، كولەمى جاعىنان ءارتۇرلى 35 بولمەدەن تۇراتىنى جونىندە اقپارات بەرىلدى.
عيماراتتىڭ ىشكى بيىكتىگى 39 مەتردى، ال سىرتقى بيىكتىك ولشەمى 41 مەتردى قۇرايدى.
مارتەبەلى مەيماندار قابىرحانانى، ورتالىق بولمەدە ورنالاسقان قازاندىقتى، تايقازاندى جانە قولا لاۋحانى ارالاپ كوردى.
سونداي-اق ەكسپوزيسيادا تۇركى-يسلام الەمىنىڭ بەلگىلى ويشىلدارى مەن شايىرلارىنىڭ ەڭبەكتەرىنەن تۇراتىن 45 كىتاپ قويىلعان. ولاردىڭ اراسىندا قوجا احمەت ياساۋيدىڭ «ديۋاني حيكمەت»، ءنيزاميدىڭ «حامسا»، ناۋايدىڭ عازالدارى، باقىرعانيدىڭ شىعارمالارى، فيردوۋسيدىڭ «شاحناما»، فيزۋليدىڭ «ءلايلى مەن ءماجنۇن» داستانى، سونىمەن بىرگە «ماناس» جىرىنىڭ ۇزىندىلەرى جانە باسقا دا سيرەك كەزدەسەتىن تۋىندىلار بار.
ايتا كەتەلىك تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ باسشىلارى تۇركىستان دەكلاراتسياسىنا قول قويعان ەدى.