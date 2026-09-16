قازاقستان مەن ازەربايجان كاسپي ارقىلى جولاۋشىلار تاسىمالىن قايتا ىسكە قوسپاق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ازەربايجان قۇرىق - باكۋ - قۇرىق باعىتىنداعى پاروم جەلىسى ارقىلى جولاۋشىلار تاسىمالىن قايتا جانداندىرۋ بويىنشا جۇمىستى باستادى.
قازاقستاننىڭ ازەربايجانداعى ەلشىسى ءالىم بايەل باكۋ حالىقارالىق تەڭىز پورتىنىڭ (اليات پورتى) باس ديرەكتورى ەلدار سالاحوۆپەن كەزدەسىپ، ەكى ەلدىڭ كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
كەزدەسۋدە اليات پورتى مەن قازاقستاننىڭ اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارى اراسىنداعى بايلانىستى دامىتۋ، كونتەينەرلىك تاسىمالدى قوسا العاندا، جۇك كولەمىن ارتتىرۋ جانە بىرلەسكەن ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ءالىم بايەل قازاقستاننىڭ قۇرىق - باكۋ - قۇرىق پورتتارى اراسىنداعى پاروم جەلىسىندە جولاۋشىلار تاسىمالىن جانداندىرۋ باستاماسىن قولداعانى ءۇشىن ازەربايجان تاراپىنا العىس ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن كاسپي تەڭىزى ارقىلى وسى باعىتتاعى جولاۋشىلار تاسىمالىن جىلىنا شامامەن 1500 ادام پايدالانعان. قازاقستاندىق ديپلومات پاروم جەلىسى قايتا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ساياحاتشىلار سانى ارتادى دەگەن سەنىم ءبىلدىردى.
- پاروم جەلىسىنىڭ قايتا ىسكە قوسىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى جولاۋشىلار قاتىناسىنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرىپ، تۋريستىك الماسۋدى كۇشەيتەدى جانە ورتا ءدالىزدىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەلدار سالاحوۆ باكۋ پورتىنىڭ قازاقستاندىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، جولاۋشىلار تاسىمالىن قايتا باستاۋ بويىنشا جۇمىس قازاقستاندىق ارىپتەستەرمەن تىعىز بايلانىستا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
كەزدەسۋدە اليات پورتىندا بىرلەسكەن ينتەرمودالدى تەرمينال سالۋ ماسەلەسى دە كوتەرىلدى. ءالىم بايەل بۇعان دەيىن قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتارعا سايكەس تەرمينال قۇرىلىسىن جەدەلدەتۋگە شاقىردى.
باكۋ پورتىنىڭ باس ديرەكتورى نىسان قۇرىلىسىنىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى مالىمەت بەرىپ، پورتتى دامىتۋدىڭ باس جوسپارىن جاڭارتۋ اياقتالعاننان كەيىن تەرمينال قۇرىلىسى جالعاساتىنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن ازەربايجان اراسىنداعى كولىك-لوگيستيكالىق بايلانىستى نىعايتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن جوبالاردى قولداۋعا جانە ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
اليات پورتى باكۋدەن وڭتۇستىككە قاراي 70 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. ول كاسپي تەڭىزىندەگى ازەربايجاننىڭ نەگىزگى زاماناۋي تەڭىز لوگيستيكالىق تورابى ءارى ەۋروپا، كاۆكاز، ورتالىق ازيا جانە قىتايدى بايلانىستىراتىن ورتا ءدالىزدىڭ ماڭىزدى بۋىنى سانالادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ازەربايجان ارقىلى ەنەرگيا رەسۋرستارى ترانزيتىن ارتتىرماق.