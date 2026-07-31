قازاقستان ازاماتتىعىن زاڭسىز العانى تۋرالى ايتقان شەتەل ازاماتى ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - ءى ءى م الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەل ازاماتتىعىن زاڭسىز العانى تۋرالى جالعان اقپارات تاراتقان ەر ادامنىڭ جەكە باسىن انىقتادى. ۆەدومستۆو بۇل مالىمەت شىندىققا جاناسپايتىنىن، قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە ەر ادام قازاقستان ازاماتتىعىن ەش قيىندىقسىز العانىن ايتقان ۆيدەو تاراعان بولاتىن. قازاقستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، مالىمدەمە اۆتورىنىڭ جەكە باسىن انىقتادى. ءى ءى م رەسمي وكىلى ەر ادام كورشىلەس مەملەكەتتەر ءبىرىنىڭ ازاماتى بولىپ شىققانىن حابارلادى.
«تەكسەرۋ بارىسىندا ونىڭ قازاقستان ازاماتتىعىن العانى تۋرالى تاراتقان اقپاراتى شىندىققا جاناسپايتىنى انىقتالدى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى»، - دەدى ق ر ءى ءى م رەسمي وكىلى شىڭعىس الەكەشيەۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن بىرلەسە وتىرىپ، قاجەتتى ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءى ءى م كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ جانە ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەر، ونىڭ سەبەبىنە قاراماستان، ەل زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوقتىراتىنىن ەسكەرتتى.
24.kz