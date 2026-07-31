KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان ازاماتتىعىن زاڭسىز العانى تۋرالى ايتقان شەتەل ازاماتى ۇستالدى

    استانا. قازاقپارات - ءى ءى م الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەل ازاماتتىعىن زاڭسىز العانى تۋرالى جالعان اقپارات تاراتقان ەر ادامنىڭ جەكە باسىن انىقتادى. ۆەدومستۆو بۇل مالىمەت شىندىققا جاناسپايتىنىن، قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەدى. 

    паспорт
    Фото: Kazinform

    بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە ەر ادام قازاقستان ازاماتتىعىن ەش قيىندىقسىز العانىن ايتقان ۆيدەو تاراعان بولاتىن. قازاقستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، مالىمدەمە اۆتورىنىڭ جەكە باسىن انىقتادى. ءى ءى م رەسمي وكىلى ەر ادام كورشىلەس مەملەكەتتەر ءبىرىنىڭ ازاماتى بولىپ شىققانىن حابارلادى.

     «تەكسەرۋ بارىسىندا ونىڭ قازاقستان ازاماتتىعىن العانى تۋرالى تاراتقان اقپاراتى شىندىققا جاناسپايتىنى انىقتالدى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى»، - دەدى ق ر ءى ءى م رەسمي وكىلى شىڭعىس الەكەشيەۆ.

    قازىرگى ۋاقىتتا شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن بىرلەسە وتىرىپ، قاجەتتى ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءى ءى م كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ جانە ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەر، ونىڭ سەبەبىنە قاراماستان، ەل زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوقتىراتىنىن ەسكەرتتى.

     24.kz 

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور