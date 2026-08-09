قازاقستان ازاماتتىعىن الۋعا ارنالعان تەستىلەۋگە ءوتىنىش قابىلداۋ 10-تامىزدا باستالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الۋعا ۇمىتكەرلەر ءۇشىن تەستىلەۋگە ءوتىنىش قابىلداۋ 10-20 -تامىز ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى.
ءوتىنىشتى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ app.testcenter.kz سايتى نەمەسە UTO ءموبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى بەرۋگە بولادى. تەستىلەۋ 22 -تامىزدا وتەدى.
- تەستىلەۋ ءۇش بولىمنەن تۇرادى: قازاق ءتىلى بويىنشا 30 تاپسىرما، قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرى بويىنشا 40 تاپسىرما جانە قازاقستان تاريحى بويىنشا 30 تاپسىرما بەرىلەدى،-دەلىنگەن ورتالىق حابارلاماسىندا.
قازاق ءتىلى بويىنشا تەست قازاق تىلىندە وتكىزىلەدى جانە شەكتى بالل - 15. كونستيتۋتسيا نەگىزدەرى بويىنشا تەست قازاق نەمەسە ورىس تىلىندە تاپسىرىلادى، شەكتى بالل - 20. قازاقستان تاريحىنان دا قازاق نەمەسە ورىس تىلىندە تەست تاپسىرۋعا بولادى، بۇل بولىمدەگى شەكتى بالل - 15.
جالپى تەستىلەۋدە ەڭ جوعارى ناتيجە - 100 بالل. ازاماتتىق الۋعا ۇمىتكەر كەمىندە 50 بالل جيناۋى ءتيىس.
تەستىلەۋگە 2 ساعات 10 مينۋت بەرىلەدى. مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا قوسىمشا 30 مينۋت قاراستىرىلعان.
- تەستىلەۋگە قاتىسۋ قۇنى - 14693 تەڭگە. دايىندىعىن جاقسارتقىسى كەلەتىن ۇمىتكەرلەر ءۇشىن 3355 تەڭگەگە اقىلى بايقاۋ سىناعى ۇسىنىلادى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى.
تولىق اقپارات ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ testcenter.kz سايتىنداعى «ازاماتتىق الۋعا ۇمىتكەرلەرگە» بولىمىندە قولجەتىمدى.