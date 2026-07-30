قازاقستان ازاماتتىعىن الۋ ءۇشىن ەل اۋماعىندا بەس جىل تۇرۋى مىندەتتى ەمەس
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتىعىن الۋ ءۇشىن بارلىق شەتەلدىكتىڭ ەل اۋماعىندا بەس جىل تۇرۋى مىندەتتى ەمەس.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، ءبىرقاتار ساناتتاعى ادامدار ازاماتتىقتى جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن راسىمدەي الادى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا جازدى.
ازاماتتىق الۋدىڭ مۇنداي ءتارتىبى ەڭ الدىمەن قازاقستانمەن تاريحي، ەتنيكالىق نەمەسە وتباسىلىق بايلانىسى بار ادامدارعا قاراستىرىلعان.
اتاپ ايتقاندا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى تۋرالى» زاڭنىڭ 16-1-بابىنا سايكەس، جەڭىلدەتىلگەن راسىمگە:
• قانداستار،
• جاپپاي ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارى مەن ولاردىڭ ۇرپاقتارى،
• قازاقستاندا ج و و-دا ءبىلىم الىپ جۇرگەن ەتنيكالىق قازاقتار،
• قازاقستان ازاماتىمەن نەكەدە تۇرعان شەتەلدىكتەر نەمەسە قازاقستان ازاماتتارىنىڭ جەسىرلەرى،
• قازاقستان، رەسەي، بەلارۋس جانە قىرعىزستان اراسىنداعى مەملەكەتارالىق كەلىسىمدەرگە سايكەس، وسى ەلدەردىڭ ازاماتتارى قۇقىلى.
بۇل رەتتە ق ر ءى ءى م شەتەلدىكتەردىڭ قازاقستان مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ، سونداي-اق مەملەكەتتىك ناگرادالارعا، العىس حاتتار نەمەسە سىيلىقتارعا يە بولۋ ازاماتتىقتى جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن الۋعا نەگىز بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- 2025-2026-جىلدارى قازاقستان ازاماتتىعىن جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن 29,8 مىڭ شەتەل ازاماتى الدى. ونىڭ ىشىندە 24,8 مىڭى - ەتنيكالىق قازاقتار. اتاپ ايتقاندا، 2025-جىلى - 20,6 مىڭ، ال 2026 -جىلى 9,2 مىڭ ادام ازاماتتىققا قابىلدانعان، - دەپ جازىلعان ق ر ءى ءى م اگەنتتىككە بەرگەن جاۋابىندا.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، ازاماتتىق الۋعا ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ قازاقستاندا تۇراقتى تۇرۋ مەرزىمى تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات بەرىلگەن كۇننەن باستاپ ەسەپتەلەدى. بۇل مالىمەتتەر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى ارقىلى تەكسەرىلەدى.
سونداي-اق مينيسترلىك قازاقستان ازاماتتىعىنا قابىلداۋ تۋرالى شەشىمدەردى قايتا قاراۋ ماسەلەسىنە تۇسىنىكتەمە بەردى. زاڭعا سايكەس، ازاماتتىققا قابىلداۋ تۋرالى شەشىمدى پرەزيدەنت قابىلدايدى. سوندىقتان مۇنداي شەشىمدى قايتا قاراۋ دا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى.
ايتا كەتەيىك، سوڭعى 8 جىلدا قازاقستان ازاماتتىعىنان شىعۋعا ءوتىنىش بەرگەندەر سانى 40 ەسەگە جۋىق ازايعان.