قازاقستان ازاماتتارى يندونەزياعا ۆيزاسىز ساياحاتتاي الادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى شىلدە ايىنان باستاپ، قازاقستان ازاماتتارى يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنا 30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز كىرە الادى. ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ءمان-جايىن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى جانبولات ۇسەنوۆ اپتالىق بريفينگتە ايتىپ بەردى.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋ كەزىندە يندونەزيا تاراپى ءوزارا تۇسىنىستىك قاعيداتىن باسشىلىققا الدى.
- بۇعان دەيىن قازاقستان يندونەزيا ازاماتتارىنا قازاقستان اۋماعىنا ۆيزاسىز كىرۋ جانە 30 كۇنگە دەيىن بولۋ قۇقىعىن بەرگەن بولاتىن. وسىلايشا ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن وتىز كۇنگە دەيىنگى مەرزىمگە ۆيزاسىز كىرۋ جانە بولۋ رەجيمى قولدانىلادى، - دەدى جانبولات ۇسەنوۆ.
يندونەزيا تاراپى بەلگىلەگەن تالاپتارعا سايكەس، ۆيزاسىز كىرۋ تەگىن جۇرگىزىلەدى جانە ەلگە ءبىر رەت كىرۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى. ەل اۋماعىندا بولۋدىڭ رۇقسات ەتىلگەن ەڭ ۇزاق مەرزىمى - كەلگەن كۇننەن باستاپ، 30 كۇندى قۇرايدى.
سونىمەن قاتار، 2025-جىلعى 1-قازاننان باستاپ، شەتەلدەن يندونەزياعا كەلەتىن بارلىق جولاۋشى all Indonesia ءبىرىڭعاي ەلەكتروندى دەكلاراتسياسىن تولتىرۋعا مىندەتتى. ەلەكتروندى دەكلاراتسيانى تولتىرۋ تەگىن جانە ونى يندونەزياعا كەلگەنشە الدىن-الا راسىمدەۋگە بولادى.
بۇعان دەيىن ق ر س ءى م رەسمي وكىلى گرۋزيادا رۇقساتسىز جۇمىس ىستەگەندەر 5 جىلعا دەيىن ەلدەن شىعارىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.