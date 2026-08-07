قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن شەتەلدە بالانىڭ تۋعانىن تىركەۋ ەرەجەلەرى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - شەت مەملەكەتتەردە ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ قاعيدالارى جاڭارتىلدى. جاڭا نورمالار قازاقستان ازاماتتارىنىڭ شەتەلدە بالانىڭ تۋۋىن، نەكەگە تۇرۋدى، نەكەنى بۇزۋدى جانە قايتىس بولۋدى تىركەۋ ءتارتىبىن قامتيدى.
اتالعان وزگەرىستەر 2026 -جىلعى 30- شىلدەدە سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن ەنگىزىلدى. قاعيدالاردىڭ جاڭا رەداكسياسى 2026 -جىلعى 17 -تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
وزگەرىستەر بەس مەملەكەتتىك قىزمەتتى رەتتەيدى:
شەتەلدە بالانىڭ تۋۋىن تىركەۋ؛
شەتەلدە نەكەنى تىركەۋ؛
شەتەلدە نەكەنى بۇزۋدى تىركەۋ؛
شەتەلدە قايتىس بولۋدى تىركەۋ؛
ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ تۋرالى قايتالاما كۋالىكتەر مەن انىقتامالاردى بەرۋ.
بالا شەتەلدە دۇنيەگە كەلسە، قالاي تىركەۋگە بولادى
بالانىڭ تۋۋىن تىركەۋ ءۇشىن اتا-اناسى نەمەسە وزگە دە مۇددەلى تۇلعالار ءسابي تۋعان كۇننەن باستاپ ەكى ايدان كەشىكتىرمەي ءوتىنىش بەرۋى ءتيىس. ەگەر ءسابي ءولى تۋعان بولسا، ءوتىنىش بەس تاۋلىك ىشىندە تاپسىرىلۋى قاجەت.
ءوتىنىشتى جازباشا تۇردە نەمەسە «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» پورتالى ارقىلى بەرۋگە بولادى. الايدا پورتال ارقىلى ءوتىنىش بەرۋگە تەك اتا-اناسىنىڭ ەكەۋى دە قازاقستان ازاماتى بولىپ، قازاقستاندىق ۇلگىدەگى نەكە تۋرالى كۋالىگى بولعان جاعدايدا عانا رۇقسات ەتىلەدى. قۇجاتتاردى قابىلداعاندا، مامان كوشىرمەلەردى تۇپنۇسقالارىمەن سالىستىرىپ، كەيىن ءتۇپنۇسقالاردى قايتارادى.
تىركەۋ قانشا ۋاقىت الادى
قىزمەت كورسەتۋ مەرزىمى ءوتىنىش بەرۋ تاسىلىنە بايلانىستى ءارتۇرلى:
مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋشىگە تىكەلەي جۇگىنگەن جاعدايدا - 5 جۇمىس كۇنىنە دەيىن؛
ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى ارقىلى ءوتىنىش بەرگەن جاعدايدا - 3 جۇمىس كۇنىنە دەيىن.
ونلاين ءوتىنىش بەرگەننەن كەيىن ونىڭ مارتەبەسى، سونداي-اق ناتيجەنى الۋ كۇنى مەن ۋاقىتى پايدالانۋشىنىڭ جەكە كابينەتىندە كورسەتىلەدى.
ەگەر وتىنىشتە تولىق مالىمەت بەرىلمەسە، بارلىق قاجەتتى قۇجات ۇسىنىلماسا نەمەسە قۇجاتتاردىڭ ءبىرىنىڭ جارامدىلىق مەرزىمى ءوتىپ كەتسە، ءوتىنىش قابىلدانبايدى. كەمشىلىكتەر تۇزەتىلگەننەن كەيىن قۇجاتتاردى قايتا تاپسىرۋعا بولادى.
تىركەۋ ۇدەرىسى قالاي جۇزەگە اسادى
ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋدىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىنە مالىمەتتەر ەنگىزىلگەننەن كەيىن تۋۋ تۋرالى اكت جازباسى راسىمدەلىپ، تۋۋ تۋرالى كۋالىك بەرىلەدى.
پورتال ارقىلى ءوتىنىش بەرىلگەن جاعدايدا:
ءبىرىنشى جۇمىس كۇنى قۇجاتتار تەكسەرىلەدى؛
كەلەسى جۇمىس كۇنى مالىمەتتەر جۇيەگە ەنگىزىلەدى؛
ودان كەيىنگى ءبىر جۇمىس كۇنىندە اكت جازباسى راسىمدەلىپ، تۋۋ تۋرالى كۋالىك دايىندالادى.
قۇجات دايىن بولعان سوڭ، ءوتىنىش بەرۋشىگە تابىستالادى. ال قىزمەت كورسەتۋدەن باس تارتىلعان جاعدايدا سەبەبى تۇسىندىرىلگەن جاۋاپ جىبەرىلەدى.
ءسابيدىڭ اتا-اناسى نەكەدە تۇرماسا، نە بولادى
جاڭارتىلعان قاعيدالاردا اكەلىكتى انىقتاۋ ءتارتىبى دە ناقتىلانعان.
ەگەر بالا دۇنيەگە كەلگەن كەزدە اتا-اناسى رەسمي نەكەدە تۇرماسا، تۋۋ تۋرالى وتىنىشپەن بىرگە اكەلىكتى نەمەسە انالىقتى انىقتاۋ تۋرالى بىرلەسكەن ءوتىنىش بەرۋگە بولادى. قۇجاتتار تەكسەرىلگەننەن كەيىن، ءتيىستى مالىمەتتەر تۋۋ تۋرالى اكت جازباسىنا ەنگىزىلەدى. وسىدان كەيىن تۋۋ تۋرالى كۋالىك جاڭارتىلعان مالىمەتتەرمەن راسىمدەلەدى. ەسكەرتەتىن جايت - اكەلىكتى انىقتاۋ تۋرالى ءوتىنىشتى وكىل ارقىلى بەرۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى، اتا-انا ونى جەكە وزدەرى تاپسىرۋى قاجەت.
بالا ءبىر جاسقا تولعان بولسا، نە ىستەۋ كەرەك
جاڭارتىلعان قاعيدالاردا بالانىڭ جاسىنا قاراي تۋۋ تۋرالى اكت جازباسىن راسىمدەۋ ءتارتىبى دە ناقتىلاندى.
ەگەر بالا ءبىر جاسقا تولماعان بولسا، ونىڭ ومىرگە كەلۋى اعىمداعى تۋۋدى تىركەۋ كىتابىنا ەنگىزىلەدى.
ەگەر بالا ءبىر جاسقا تولعان نەمەسە ودان ۇلكەن بولسا، قالپىنا كەلتىرىلگەن تۋۋ تۋرالى اكت جازباسى راسىمدەلەدى.
قورىتا ايتقاندا، 2026 -جىلعى 17-تامىزدان باستاپ شەتەلدەگى قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋدىڭ بارىنشا جۇيەلەنگەن ءتارتىبى قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. سونداي-اق، قاعيدالاردا كوزدەلگەن جاعدايلاردا بالانىڭ تۋۋىن «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» پورتالى ارقىلى ونلاين تىركەۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بالا تۋۋعا بايلانىستى جاردەماقىنى ەڭ كوپ راسىمدەيتىن وڭىرلەر بەلگىلى بولعانىن جازعانبىز.