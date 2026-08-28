قازاقستان ازاماتتارىن مالايزياعا كىرگىزبەي قويۋ جاعدايلارى جيىلەگەن
استانا. قازاقپارات - مالايزيا بيلىگى شەكارالىق باقىلاۋدى كۇشەيتتى. قازاقستان ازاماتتارىن مالايزياعا كىرگىزبەي قويۋ جاعدايلارى جيىلەگەن. بۇعان ۆيزاسىز رەجيم تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋى سەبەپ بولىپ وتىر.
قازاقستاندىقتار مالايزيادا تۋريستىك ماقساتتا نەمەسە قىسقا مەرزىمدى ىسساپارمەن 30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بولا الادى. الايدا كەي ازاماتتار ەلدە رۇقسات ەتىلگەن مەرزىمنەن ۇزاق قالۋعا تىرىسادى. ولار ءۇشىن «ۆيزاران» ءتاسىلى قولدانىلادى. ياعني 30 كۇندىك مەرزىمدى قايتا باستاۋ ماقساتىندا كورشى ەلگە قىسقا ۋاقىتقا شىعىپ، مالايزياعا قايتا كىرەدى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مۇنداي ارەكەت مالايزيانىڭ كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزاتىنىن ەسكەرتەدى. ونىڭ ۇستىنە ەلگە قايتا كىرۋگە كەپىلدىك جوق. مالايزيا بيلىگى بيىل شەكارالىق باقىلاۋدى كۇشەيتتى. سوندىقتان «ۆيزاران» جاساۋعا ارەكەت ەتكەن ازامات ۇستالىپ، يمميگراتسيالىق ورتالىققا قامالۋى جانە كەيىن ەلدەن دەپورتاتسيالانۋى مۇمكىن.
س ءى م قازاقستاندىقتارعا ساپار الدىندا مالايزيانىڭ كىرۋ تالاپتارىن تەكسەرىپ، ەلدە بولۋ مەرزىمىن قاتاڭ ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى. پاسپورتتىق باقىلاۋدان وتكەن كەزدە ساپاردىڭ ناقتى ماقساتىن كورسەتۋ كەرەك. سونداي-اق مالايزيادان 30 كۇن ىشىندە شىعۋعا ارنالعان اۋە بيلەتى جانە ساپار ماقساتىن، تۇراتىن جەرىن راستايتىن قۇجاتتار بولعانى ءجون. ۆيزاسىز رەجيم ەلگە مىندەتتى تۇردە كىرگىزەدى دەگەندى بىلدىرمەيدى. قازاقستان ازاماتىن مالايزياعا كىرگىزۋ تۋرالى سوڭعى شەشىمدى شەكاراداعى كوشى-قون قىزمەتكەرى قابىلدايدى.
24.kz