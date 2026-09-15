قازاقستان اتوم ەنەرگەتيكاسىنداعى الەۋەتىن الەمگە تانىستىردى
استانا. قازاقپارات – 15-قىركۇيەكتە ۆەنا قالاسىندا اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكتىڭ (اەحا) باس كونفەرەنتسياسىنىڭ 70-سەسسياسى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ستەندىنىڭ رەسمي اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اتوم ەنەرگياسى تۋرالى اگەنتتىك ءمالىم ەتتى.
راسىمگە ا ە ح ا باس ديرەكتورى رافاەل ماريانو گروسسي جانە قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى گۇمار سەرعازين قاتىستى.
ۇلتتىق ستەندتىڭ اشىلۋىندا گۇمار سەرعازين قازاقستان مەن اەحا اراسىنداعى ارىپتەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، رافاەل گروسسيگە قازاقستاننىڭ اتوم سالاسىن دامىتۋعا كورسەتىپ كەلە جاتقان دايەكتى قولداۋى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
- قازاقستان مەن اەحا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ودان ءارى كەڭەيىپ، جىل سايىن پراكتيكالىق ءارى مازمۇندى سيپات الىپ كەلەدى، - دەدى گۇمار سەرعازين.
قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى رافاەل گروسسيدىڭ اعىمداعى جىلدىڭ مامىر ايىندا قازاقستانعا جاساعان ساپارىنىڭ ناتيجەلەرىنە دە توقتالدى. بۇل ساپار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىققا جاڭا سەرپىن بەردى. ساپار بارىسىندا قازاقستان مەن اەحا اراسىنداعى 2026-2036-جىلدارعا ارنالعان ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جول كارتاسىنا قول قويىلدى. قۇجات اتوم ەنەرگەتيكاسى، يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىك، عىلىم مەن ءبىلىم بەرۋ، يادرولىق مەديتسينا جانە كادرلار دايارلاۋ باعىتتارىن قامتيدى.
اشىلۋ راسىمىندە ءسوز سويلەگەن ا ە ح ا باس ديرەكتورى رافاەل ماريانو گروسسي قازاقستان مەن ا ە ح ا اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل دەڭگەيىنە جوعارى باعا بەرىپ، اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جۇيەلى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ول قازاقستاننىڭ اتوم سالاسىنداعى ەلەۋلى الەۋەتىن اتاپ، ا ە ح ا- نىڭ ەلدىڭ باسىم باعىتتارىن ىسكە اسىرۋعا، ونىڭ ىشىندە اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋعا، يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا، يادرولىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋعا، عىلىمدى دامىتۋعا جانە كادرلار دايارلاۋعا قولداۋ كورسەتۋدى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
ۇلتتىق ستەندتە قازاقستاننىڭ اتوم سالاسىنداعى ءتورت جەتەكشى ۇيىمى - «قازاتومونەركاسىپ» ۇ ا ك» ا ق، «قازاقستان اتوم ەلەكتر ستانسيالارى» ج ش س، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق يادرولىق ورتالىعى جانە يادرولىق فيزيكا ينستيتۋتى ۇسىنىلعان.
ەكسپوزيتسيا قازاقستاننىڭ يادرولىق وتىن تسيكلى، اتوم ەنەرگەتيكاسى، يادرولىق عىلىم مەن تەحنولوگيالار سالالارىنداعى جەتىستىكتەرى مەن قۇزىرەتتەرىن تانىستىرادى. سونىمەن قاتار ۇلتتىق ستەند جاڭا ىسكەرلىك جانە عىلىمي بايلانىستار ورناتۋعا، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا، بىرلەسكەن جوبالار، زەرتتەۋلەر مەن ينۆەستيتسيالاردىڭ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاۋعا ارنالعان الاڭعا اينالماق.
ا ە ح ا باس ديرەكتورىنىڭ ۇلتتىق ستەندتىڭ اشىلۋىنا قاتىسۋى قازاقستان مەن اگەنتتىك اراسىنداعى بەلسەندى ديالوگتىڭ جالعاسى بولىپ، قالىپتاسقان ارىپتەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن تاعى ءبىر مارتە راستادى.
ا ە ح ا باس كونفەرەنتسياسىنىڭ 70-سەسسياسى ۆەنادا 2026-جىلعى 14-18-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، اتوم ەنەرگەتيكاسى مەن جاساندى ينتەللەكت تەرميندەرى قازاق تىلىندە جۇيەلەنەدى.