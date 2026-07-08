قازاقستان پاسپورتى ورتالىق ازيادا ەڭ بەدەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پاسپورتى Global Passport Index 2026 رەيتينگىندە ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى ورىنعا يە بولدى. جالپى تىزىمدە رەسپۋبليكا 109-ورىنعا ورنالاسىپ، وڭىردەگى بارلىق كورشى مەملەكەتتى باسىپ وزدى.
رەيتينگتە قازاقستان مالديۆ ارالدارى مەن بەلارۋستىڭ اراسىندا ورنالاسقان. سالىستىرمالى تۇردە ايتار بولساق، وزبەكستان – 123، قىرعىزستان – 127، تاجىكستان – 140، ال تۇرىكمەنستان 144-ورىندى يەلەندى.
زەرتتەۋگە سايكەس، قازاقستان ازاماتتارى 48 ەلگە ۆيزاسىز ساپارلاي الادى. سونىمەن قاتار قىتاي، بەلارۋس، تاجىكستان، وزبەكستان جانە اندوررا سىندى ءبىرقاتار مەملەكەتكە جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن كىرۋگە نەمەسە شەكارادا ۆيزا راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بار.
ال ا ق ش، ۇلى بريتانيا، گەرمانيا، فرانسيا جانە جاپونيانى قوسا العاندا، شامامەن 85 مەملەكەتكە بارۋ ءۇشىن قازاقستان ازاماتتارىنا الدىن الا ۆيزا راسىمدەۋ قاجەت.
رەيتينگ اۆتورلارى ساپارعا قولجەتىمدى باعىتتاردىڭ سانىن عانا ەمەس، سونداي-اق ازاماتتىقتىڭ «كۇشىنە» اسەر ەتەتىن باسقا دا كورسەتكىشتەردى باعالايدى. ولاردىڭ قاتارىندا ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىق پەن ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن اتاۋعا بولادى.
وسى كريتەريلەر بويىنشا قازاقستان كەڭەيتىلگەن موبيلدىلىك يندەكسىندە – 112، ينۆەستيتسيالىق يندەكس بويىنشا – 61، ال ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى يندەكسىندە 112-ورىندى يەلەندى. ەلدىڭ ەڭ جوعارى كورسەتكىشى ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىق باعىتى بويىنشا تىركەلدى.
Global Passport Index 2026 رەيتينگىنە جالپى 197 ەل مەن اۋماق ەنگىزىلگەن. رەيتينگ حالىقارالىق موبيلدىلىك، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىق جانە ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى سياقتى ءۇش نەگىزگى ساناتقا بىرىكتىرىلگەن 14 كورسەتكىش نەگىزىندە جاسالادى.
الەمدىك رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىندى شۆەتسيا يەلەندى. العاشقى بەستىككە سونداي-اق شۆەيتساريا، فينليانديا، گەرمانيا، سونداي-اق بەسىنشى ورىندى بولىسكەن دانيا مەن نيدەرلاند ەندى.
سونىمەن قاتار قازاقستان حالىقارالىق بايلانىسىن كەڭەيتىپ، ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن دامىتا وتىرىپ، پاسپورت بەدەلىنىڭ كورسەتكىشى بويىنشا ورتالىق ازياداعى كوشباسشى مارتەبەسىن ساقتاپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، Henley Passport Index رەيتينگىنىڭ جاڭارتىلعان دەرەكتەرىنە سايكەس، قازاقستان پاسپورتى حالىقارالىق رەيتينگىدە 57-ورىندا تۇر.