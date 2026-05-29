قازاقستان «اقىلدى فەرمالار» داۋىرىنە قادام باستى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا ە ا ە و ەلدەرىنىڭ ونەركاسىبى مەن اگروونەركاسىپتىك كەشەنىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكانى سيفرلاندىرۋ - تەحنولوگيالىق ترەندكە ىلەسۋ عانا ەمەس، باسەكەگە قابىلەتتىلىكتىڭ نەگىزگى فاكتورى. قازاقستان بۇل مىندەتكە جۇيەلى تۇردە قاراپ، اۋقىمدى سيفرلىق ترانسفورماتسيا تۇجىرىمداماسىن ىسكە قوستى. ونەركاسىپ سەكتورىنداعى جانە تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كەشەنىندەگى روبوتتاندىرۋ، بۇلتتى شەشىمدەر مەن ءىرى كاسىپورىنداردىڭ سيفرلىق سىڭارلارى ونىمدىلىكتى ارتتىرىپ، شىعىنداردى ازايتقان.
- ال اۋىل شارۋاشىلىعىن اۆتوماتتاندىرۋ ونىمدىلىكتىڭ ارتۋىنا، سۋ رەسۋرستارىن ۇنەمدەۋگە جانە ەكولوگياعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا ىقپال ەتەدى. مال شارۋاشىلىعىندا قاعاز قۇجات اينالىمىن بولدىرمايتىن ءارى ەسەپتىڭ ناقتىلىعىن ارتتىراتىن سيفرلىق جۇيەلەر ەنگىزىلىپ جاتىر. قازىردىڭ وزىندە اۆتوماتتاندىرىلعان ساۋۋ، جەمدەۋ جانە ميكروكليماتتى باقىلاۋ جۇيەلەرىمەن جابدىقتالعان 650 دەن استام «اقىلدى فەرما» جۇمىس ىستەيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ق. توقايەۆ ەلوردادا تاۋەلسىزدىك سارايىنداعى وتىرىستا.
وسىمدىك شارۋاشىلىعىندا، سونىڭ ىشىندە تۇقىم شارۋاشىلىعىندا «ەگىستىكتەن داستارقانعا دەيىن» قاعيداتىمەن ءونىمدى قاداعالاۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتىر. سيفرلىق جوسپارلاۋ مەن بولجاۋ تەحنولوگيالارىنىڭ ارقاسىندا قازاقستان ەكىنشى جىل قاتارىنان رەكوردتىق كولەمدە - 27 ميلليون توننا دەڭگەيىندە استىق جيناپ وتىر.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىن تولىق سيفرلاندىرۋ، اگرودرونداردى، سپۋتنيكتىك ناۆيگاتسيا مەن مەتەودەرەكتەردى قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋ جۇمىستارىن اتاپ ءوتتى. جەردى پايدالانۋعا بەرۋ پروتسەسى ەلەكتروندى فورماتقا كوشىرىلىپ جاتىر. ال اگرارشىلاردى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى تولىق سيفرلاندىرىلادى. بۇل سىبايلاس جەمقورلىق قاتەرىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- اۋىل شارۋاشىلىعىن تسيفرلاندىرۋ تاجىريبەسىن كەڭىنەن تاراتۋعا جانە ە ا ە و اياسىنداعى جوعارى تەحنولوگيالىق باستامالاردى قولداۋعا كۇش سالۋ قاجەت. اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى كووپەراتسيالىق جوبالاردى قارجىلاي قولداۋعا قاتىستى ە ا ە و تۋرالى شارتقا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋلەردىڭ ماڭىزى ەرەكشە. مۇنداي تەحنولوگيالىق باستامالاردى اۋقىمدى قارجىلاندىرۋ ءۇشىن ەۋرازيالىق دامۋ بانكى الەۋەتىن تولىق پايدالانۋ قاجەت. جيىرما جىلدا بانك ەۋرازيالىق ينتەگراتسيانىڭ ءتيىمدى قۇرالى رەتىندە ءوزىن دالەلدەدى. ەۋرازيالىق دامۋ بانكى الداعى ۋاقىتتا دا وداق اياسىنداعى ستراتەگيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ قالۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالدى. بۇل جيىنعا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان كەلدى.
بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسى ە ا ە و ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتىپ وتىر. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2025-جىلعى 31-جەلتوقساندا ە ا ە و مەملەكەتتەرى باسشىلارىنا جولداعان ۇندەۋىندە قازاقستان ءتوراعالىعىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن ايقىندادى.
ولار: جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى دامىتۋدىڭ جاڭا قۇرالى رەتىندە دامىتۋ، ەاەو لوگيستيكالىق كەڭىستىگىنىڭ الەۋەتىن پايدالانۋ، ونەركاسىپ پەن اگروونەركاسىپ كەشەنىن سيفرلاندىرۋ، ءوزارا ساۋداداعى اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى قىسقارتۋ جانە ءۇشىنشى ەلدەرمەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ.