قازاقستان مەن Anadolu Group جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Anadolu Group حولدينگىنىڭ ءتوراعاسى كاميل سۋلەيمان يازىدجيدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى
كەزدەسۋ بارىسىندا ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ جانە ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سەكتورىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
پرەزيدەنت حولدينگ قۇرامىنا ەنەتىن Efes Kazakhstan جانە Coca-Cola Almaty Bottlers كاسىپورىندارى ەلىمىزدە كوپتەگەن جىلدار بويى تابىس تاۋىپ، جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە سالىق تۇسىمدەرىن ۇلعايتۋعا ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
كاميل سۋلەيمان يازىدجي مەملەكەت باسشىسىنا كومپانيالار توبىنىڭ قازاقستانداعى جۇمىس ناتيجەسى مەن جاڭا ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى قولعا الۋ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە مالىمەت بەردى. اتاپ ايتقاندا، Anadolu Group وتىز جىلدا 1 ميلليارد دوللارعا جۋىق ينۆەستيتسيا قۇيىپ، 10 مىڭنان اسا جۇمىس ورنىن اشقان. كومپانيانىڭ سۋسىن ءوندىرىسى بويىنشا 5 زاۋىتى بار، سونداي-اق اقتوبە وبلىسىندا 100 ميلليون دوللار قارجى تارتىلعان التىنشى كاسىپورنىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ، ونەركاسىپتى جاڭعىرتۋ جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم ءوندىرىسىن دامىتۋ بويىنشا دايەكتى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى. وسى ورايدا Anadolu توبىنىڭ قازاقستانداعى قىزمەت اياسىن ودان ءارى كەڭەيتۋگە، سونىڭ ىشىندە اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى ەكسپورتقا باعدارلانعان، سونداي-اق يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋگە جانە ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان باسقا دا سالالارداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنى جونىندە ايتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى الاڭىندا AD Ports Group باسقارۋشى جانە باس اتقارۋشى ديرەكتورىمۇحاممەد ءال-شاميسيمەن كەزدەسكەنىن جازدىق.