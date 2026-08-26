قازاقستان الەمدىك زياتكەرلىك باسەكە الاڭىنا اينالىپ كەلەدى - جۇلدىز سۇيلەيمەنوۆا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ حالىقارالىق وليمپيادالارداعى جەتىستىگى ەلدەگى بىلىمگە سالىنعان ينۆەستيتسيانىڭ ناقتى ناتيجەسىن كورسەتىپ وتىر. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا استانادا ءوتىپ جاتقان تامىز كونفەرەنتسياسىندا ايتتى.
مينيستر كەشە حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىن بۇكىل ەل بولىپ قۋانىشپەن قارسى العانىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ جەتىستىگى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جوعارى باعاسىنا يە بولدى. بيىل العاش رەت وقۋشىلارمەن بىرگە ولاردىڭ مۇعالىمدەرى مەن جاتتىقتىرۋشىلارى دا وسىنداي جوعارى دەڭگەيدە ماراپاتتالدى.
- بۇل ەلىمىزدە بالانىڭ جەتىستىگى باعالاناتىنىن جانە مۇعالىمنىڭ ەڭبەگى قۇرمەتكە بولەنەتىنىن كورسەتەدى. ال وسى قولداۋدىڭ ارتىندا بالالارىمىزدىڭ ناقتى ناتيجەلەرى تۇر،-دەدى مينيستر.
2026-جىلى قازاقستاننىڭ فيزيكادان ۇلتتىق قۇراماسى تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزدى. فيزيكادان وتكەن 56-حالىقارالىق وليمپيادادا قازاقستاندىق بەس وقۋشىنىڭ بارلىعى التىن مەدال يەلەندى. بۇل - قازاقستاننىڭ وسى وليمپياداعا قاتىسۋ تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك ناتيجە.
قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ تەحنولوگيا سالاسىنداعى جەتىستىكتەرى دە ارتىپ كەلەدى. الەمدىك روبوتوتەحنيكا چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق وقۋشىلار 12 جۇلدەگە يە بولىپ، ەلدىڭ ينجەنەريا مەن سيفرلىق تەحنولوگيالار باعىتىنداعى الەۋەتىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى.
- قازاقستان الەمدىك زياتكەرلىك باسەكەنىڭ الاڭىنا اينالىپ كەلەدى. بيىل العاش رەت استانادا 106 ەلدەن 500 گە جۋىق قاتىسۋشى جينالعان ج ي بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادا ءوتتى. قازاقستاندىق وقۋشى جالپى ەسەپتە ەكىنشى ورىن الدى،-دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
مينيستر بۇل ناتيجەلەر ءبىلىم سالاسىنا كورسەتىلىپ وتىرعان جۇيەلى قولداۋدىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- قول جەتكىزگەن ناتيجەلەر ءسىزدىڭ ءبىلىم سالاسىنا كورسەتىپ وتىرعان جۇيەلى قولداۋىڭىزدىڭ جانە وليمپيادالىق قوزعالىسقا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋىڭىزدىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى. ءسىزدىڭ تاپسىرماڭىزبەن دارىندى جاستاردى ودان ءارى دامىتۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلدى. ونىڭ ىشىندە «بولاشاق» ستيپەندياسى ارقىلى ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگى دە بار. بۇگىندە وقۋشىلارىمىز الەمنىڭ جەتەكشى الاڭدارىندا جوعارى باسەكەگە قابىلەتتى ەكەنىن دالەلدەدى. ەندىگى مىندەت - ءبىلىم بەرۋدىڭ جوعارى ساپاسىن ءاربىر مەكتەپ پەن ءاربىر بالاعا قولجەتىمدى ەتۋ،-دەدى ول مەملەكەت باسشىسىنا.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى باستالدى. وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 600 دەن استام ءبىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى قاتىسىپ وتىر.
ەلىمىزدە اۋىل مەن قالا وقۋشىلارى اراسىنداعى ءبىلىم الشاقتىعى 5 بالعا قىسقارعان.