قازاقستان الەمدەگى ەڭ بەيبىت 50 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2026 -جىلعى جاھاندىق بەيبىتشىلىك يندەكسىندە (Global Peace Index 2026) وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا بەس ساتىعا جوعارىلاپ، 44-ورىنعا كوتەرىلدى.
جاڭا رەيتينگتى ەكونوميكا جانە بەيبىتشىلىك ينستيتۋتى جاريالادى. ساراپشىلار 163 تاۋەلسىز مەملەكەتتى 23 كريتەري بويىنشا باعالاعان. ولاردىڭ قاتارىندا قىلمىس دەڭگەيى، ىشكى قاقتىعىستار، قوعامدىق قاۋىپسىزدىك جانە ميليتاريزاتسيا دارەجەسى بار.
قازاقستاننىڭ بەيبىتشىلىك يندەكسى 1,771 بال بولى، ەلدىڭ الەمدەگى ەڭ بەيبىت 50 مەملەكەتتىڭ قاتارىنا ەنۋىنە مۇمكىندىك بەردى.
ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا قازاقستاننان جوعارى تەك وزبەكستان ورنالاستى. ول 1,726 يندەكسىمەن 37-ورىنعا كوتەرىلىپ، بىردەن 10 ساتىعا جوعارىلاعان.
قازاقستاننان كەيىن تاجىكستان 47-ورىنعا (1,799)، قىرعىزستان 61-ورىنعا (1,853) جانە تۇرىكمەنستان 66-ورىنعا (1,903) جايعاستى.
پوستكەڭەستىك ەلدەر اراسىندا ەڭ ەلەۋلى ءوسىمدى ارمەنيا كورسەتتى. ەل بىردەن 21 ساتىعا كوتەرىلىپ، 51-ورىنعا جايعاستى. بۇل ايماقتاعى ەڭ ۇزدىك سەرپىن سانالادى.
2026 -جىلعى الەمدىك رەيتينگتىڭ كوشىن يسلانديا (1,161)، جاڭا زەلانديا (1,343) جانە شۆەيساريا (1,363) باستادى.
ءتىزىمنىڭ تومەنگى بولىگىندە ۋكراينا 160-ورىنعا، ال رەسەي 163-ورىنعا ورنالاستى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن قازاقستان امەريكالىق Remitly كومپانياسى ازىرلەگەن Immigration Index 2026 حالىقارالىق رەيتينگىندە ت م د ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى ورىن العان بولاتىن.