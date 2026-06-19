ورمۋز بۇعازى اشىلدى
استانا. قازاقپارات- «العاشقى كۇندە 12.5 ميلليون باررەل مۇناي تاسىمالداندى»، - دەدى ا ق ش- تىڭ ۆيسە پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس. ەستەرىڭىزدە بولسا، بىرەر كۇندە ۆاشينگتون مەن تەگەران مامىلەگە كەلىپ، ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويادى.
شارا جەنيەۆادا وتەدى دەپ جوسپارلانعان. قۇجات ءماتىنى رەسمي تۇردە جاريالانباعان. الايدا يراندى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن 300 ميلليارد دوللارلىق قور قۇرىلادى دەگەن اقپارات ا ق ش قوعامىندا كەڭىنەن تاراپ جاتىر. وعان قاراجاتتى كىم بولەدى؟ ا ق ش ءوزى قيراتقان ينفراقۇرىلىمدى ءوز اقشاسىنا جوندەپ بەرە مە؟
دجەي دي ۆەنس، ا ق ش ۆيسە-پرەزيدەنتى:
- ا ق ش ءبىر دوللار دا جۇمسامايدى. قايتا اراب ەلدەرى مەن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ ينۆەستيتسيا سالۋعا ىنتاسى جوعارى. يران حالىقارالىق تالاپتاردى ساقتاپ، كەلىسىم شارتتارىن ورىنداسا، ا ق ش كەي سانكسيالاردى جەڭىلدەتۋگە دايىن. بۇل پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە، سونىڭ ىشىندە مىسالى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە يرانداعى ەنەرگەتيكا جانە ينفراقۇرىلىم جوبالارىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مۇنداي ەكونوميكالىق ىقپالداستىق يراندى ايماق ەلدەرىمەن جاقىنداستىرىپ، ونىڭ تۇراقتى ساياسات ۇستانۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن. كەيىنگى اقپاراتقا سايكەس دجەي دي ۆەنس ۆاشينگتوننان جەنيەۆاعا ۇشپايتىن بولدى. ۆيسە پرەزيدەنت كەڭسەسى كەلىسسوزدەردى ۇيىمداستىرۋ شارالارى ءالى اياقتالعان جوق دەپ مالىمدەدى. سوندىقتان بۇگىن وتەتىن ا ق ش- يران جيىنى كەيىنگە شەگەرىلدى.
24.kz