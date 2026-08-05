قازاقستان التايىنىڭ جاۋھارى - مارقاكول قورىعىنا 50 جىل تولدى
استانا. قازاقپارات - 1976 -جىلى نەگىزى قالانعان قورىق جارتى عاسىر بويى قازاقستان التايىنىڭ بىرەگەي تابيعي كەشەندەرىن، مارقاكول كولىنىڭ قايتالانباس ەكوجۇيەسىن، سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىكتەر مەن جانۋارلار دۇنيەسىن ساقتاپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، وسى جىلدار ىشىندە قورىق بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جانە تابيعي مۇرانى كەلەر ۇرپاققا جەتكىزۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىپ، ەلىمىزدىڭ تابيعات قورعاۋ سالاسىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان.
بۇگىندە مارقاكول مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى - تابيعاتتى قورعاۋدىڭ، عىلىمي ىزدەنىستىڭ جانە ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جارقىن ۇلگىسى. جارتى عاسىرلىق تاريح - تابيعاتقا دەگەن ادال قىزمەتتىڭ، جاناشىرلىق پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ايقىن كورىنىسى.