KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان التايىنىڭ جاۋھارى - مارقاكول قورىعىنا 50 جىل تولدى

    استانا. قازاقپارات - 1976 -جىلى نەگىزى قالانعان قورىق جارتى عاسىر بويى قازاقستان التايىنىڭ بىرەگەي تابيعي كەشەندەرىن، مارقاكول كولىنىڭ قايتالانباس ەكوجۇيەسىن، سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىكتەر مەن جانۋارلار دۇنيەسىن ساقتاپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    Марқакөл
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، وسى جىلدار ىشىندە قورىق بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جانە تابيعي مۇرانى كەلەر ۇرپاققا جەتكىزۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىپ، ەلىمىزدىڭ تابيعات قورعاۋ سالاسىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان.

    بۇگىندە مارقاكول مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى - تابيعاتتى قورعاۋدىڭ، عىلىمي ىزدەنىستىڭ جانە ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جارقىن ۇلگىسى. جارتى عاسىرلىق تاريح - تابيعاتقا دەگەن ادال قىزمەتتىڭ، جاناشىرلىق پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ايقىن كورىنىسى.

    Марқакөл
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Марқакөл
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Қазақстан Алтайының жауһары — Марқакөл қорығына 50 жыл толды
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

     

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور