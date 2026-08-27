قازاقستان العاش رەت گەرمانيانىڭ ءىرى تۋريستىك فورۋمىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - استانادا العاش رەت گەرمانيانىڭ تۋريستىك يندۋسترياسىنداعى ماڭىزدى شارالاردىڭ ءبىرى - DRV Destination Forum 2026 ءوتتى.
فورۋمعا گەرمانيانىڭ جەتەكشى تۋروپەراتورلارى، تۋريستىك اگەنتتىكتەرى، سالالىق قاۋىمداستىقتارى مەن مامانداندىرىلعان ب ا ق وكىلدەرىن قوسا العاندا، 130 عا جۋىق ادام قاتىستى. ونىڭ 69 ى گەرمانيادان كەلگەن دەلەگاتتار.
ءىس-شارانىڭ اشىلۋ راسىمىنە تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ميراس تولەبايەۆ قاتىستى.
- گەرمانيا قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار نەگىزگى تۋريستىك نارىقتاردىڭ ءبىرى. ءبىز تۋريستىك اعىننىڭ تۇراقتى ءوسىمىن بايقاپ وتىرمىز جانە نەمىس تۋريستىك بيزنەسىمەن پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە مۇددەلىمىز. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قازاقستاندى جالپى ىلگەرىلەتۋدەن ناقتى تۋريستىك ونىمدەردى بىرلەسىپ ازىرلەۋ مەن نارىققا شىعارۋعا، B2B بايلانىستاردى دامىتۋعا جانە ەكى ەل كومپانيالارى اراسىندا ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىك ورناتۋعا كوشۋ، - دەدى ميراس تولەبايەۆ.
فورۋم Kazakh Tourism ۇ ك ا ق مەن گەرمانيانىڭ Deutscher Reiseverband (DRV) تۋريستىك قاۋىمداستىعى اراسىنداعى جۇيەلى ىنتىماقتاستىقتىڭ ناتيجەسىندە ۇيىمداستىرىلدى. 2025-جىلى DRV وكىلدەرى قازاقستانعا تەحنيكالىق ساپارمەن كەلىپ، ەلدىڭ تۋريستىك الەۋەتىمەن تانىسقان. ال بيىل ناۋرىزدا ITB Berlin كورمەسى اياسىندا DRV مەن ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلىپ، فورۋمدى استانادا وتكىزۋ جونىندە كەلىسىم جاسالدى.
فورۋم قارساڭىندا، 20-24-تامىز كۇندەرى گەرمانيا دەلەگاتسياسى قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىنە ساپارلادى. قوناقتار الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنىڭ، الماتى، ماڭعىستاۋ، شىعىس قازاقستان جانە تۇركىستان وبلىستارىنىڭ تۋريستىك نىساندارىن ارالاپ، وڭىرلەردىڭ ينفراقۇرىلىمى مەن تۋريستىك ونىمدەرىمەن تانىستى.
فورۋمنىڭ ىسكەرلىك باعدارلاماسىندا قازاقستاندىق تۋريستىك كومپانيالار مەن نەمىس تۋروپەراتورلارى اراسىنداعى B2B كەزدەسۋلەرگە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. DRV باعالاۋىنشا، مۇنداي تىكەلەي ىسكەرلىك بايلانىستار كەلەسى جىلدىڭ وزىندە قازاقستانعا كەلەتىن نەمىس تۋريستەرىنىڭ سانىن %25 عا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرۋى مۇمكىن.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بۇگىندە گەرمانيادان قازاقستانعا جىل سايىن شامامەن 100 مىڭ تۋريست كەلەدى. ولاردىڭ ۇشتەن بىرىنەن استامى ەلدە بىرنەشە كۇن ايالدايتىن ساپارلاردى جۇزەگە اسىرادى.
ايتا كەتەيىك، DRV گەرمانيانىڭ تۋريستىك يندۋسترياسىنداعى 3 مىڭنان استام كومپانيانى بىرىكتىرەدى. ولار گەرمانيا ازاماتتارىنىڭ ۇيىمداستىرىلعان تۋريستىك ساپارلارىنىڭ شامامەن 90 پايىزىن قامتاماسىز ەتەدى.
DRV Destination Forum 2026-نىڭ استانادا العاش رەت وتكىزىلۋى قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن گەرمانيا نارىعىندا كەڭىنەن تانىتۋعا جانە ەكى ەلدىڭ تۋريستىك بيزنەسى اراسىنداعى تىكەلەي سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۋاڭشىلىق پەن اپتاپ ىستىق گەرمانيا فەرمەرلەرىن جەم-ءشوپ تاپشىلىعىنا ۇشىراتقانىن جازعان ەدىك.