قازاقستان العاش رەت پاريجدە فيلم ءتۇسىرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق كينو العاش رەت پاريجدە ءتۇسىرىلىپ جاتىر. فرانسيا استاناسىندا «جاميلا پاريجدە» درامەديىنىڭ ءتۇسىرىلىمى وتۋدە. Tiger Films كينوكومپانياسىنىڭ حالىقارالىق جوباسى ەكى ەلدىڭ كينوماتوگرافيستەرىن ءبىر الاڭدا توعىستىردى. ال فيلمنىڭ پرەمەراسى كەلەر جىلدىڭ كوكتەمىنە جوسپارلانعان.
قازاقستاندىقتاردىڭ پاريجدە تولىق مەتراجدى فيلم ءتۇسىرىپ جاتقانى العاش رەت. وسى تاريحي ساتتەن ەستەلىك ءارى العىس بەلگى رەتىندە كينونىڭ ءداستۇرلى شىنى ىدىسىن اكتەر ازامات ساتىبالدى قازاقستان ەلشىلىگىنە تابىستادى. جوباعا ەكى ەلدىڭ ديپلوماتتارى قولداۋ كورسەتىپ وتىر. ءتۇسىرىلىم توبى دا حالىقارالىق مامانداردان قۇرالعان.
ازامات ساتىبالدى، اكتەر، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى:
- بۇل ءبىرىنشى ءتۇسىرىلىم، ارينە بۇل تاريح، مارتەبە ءبىز ءۇشىن. مەن ويلايمىن، ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناستىڭ دالەلى رەتىندە بۇل كينو ۇلكەن ءبىر دەڭگەيگە جەتەدى دەپ. كارتينانىڭ باس كەيىپكەرى قازاق اۋىلىندا اعىلشىن جانە فرانسۋز تىلدەرىنەن ساباق بەرەتىن جاس مۇعالىم ءجاميلا. تاعدىردىڭ جازۋىمەن ول ارمان قالا پاريجگە كەلىپ، ماحابباتىن كەزدەستىرەدى.
ارۋجان تيمۋر، اكتريسا:
- شىن ومىردە دە مەن وسى ەكى ءتىلدى جاقسى كورەمىن، ءوزىم ءۇشىن ۇيرەنگەنمىن. جانە سوڭىندا ءوزىنىڭ ارمانىن ورىنداۋعا وسى ارمان قالا پاريجگە كەلەدى. سوڭى وتە قىزىق بىتەدى، سول سەبەپتى ول جاعىن ءالى ايتا المايمىز.
جاسۇلان كوپبەرگەن، اكتەر:
- پاريج قانشاما ادامنىڭ ارمانى جانە سول ارمان ەلدە، ارمان قالادا ءبىز جاي عانا قىدىرىپ قانا قويماي ۇلكەن دۇنيە ءتۇسىرىپ جاتىرمىز. بۇل مەن ءۇشىن ارينە وتە قۋانىشتى، ءبىراق ەڭ باستى ماقسات قازاق كينوسىن جاڭا ءبىر دەڭگەيگە شىعارۋ.
ءتۇسىرىلىم پاريجدىڭ ءتۇرلى ورىندارىندا ءجۇرىپ جاتىر. فيلمنىڭ پرەمەراسى 2027 -جىلدىڭ كوكتەمىنە جوسپارلانعان. تۋىندى اۆتورلارى كارتينانى قازاقستاندىق كورەرمەنمەن بىرگە كەلەشەكتە فرانسۋز اۋديتورياسى دا جىلى قابىلدايدى دەپ ۇمىتتەنەدى.
24.kz