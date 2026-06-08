قازاقستان الاتاۋ قالاسىن وڭتۇستىك كورەيامەن بىرلەسىپ دامىتادى
استانا. KAZINFORM - قازىر الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ بويىنشا ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدەر دايىندالىپ جاتىر. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستان-كورەيا بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا 11-وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- تەحنولوگيا مەن يننوۆاتسيا ورتالىعى بولاتىن الاتاۋ قالاسىن سالۋ - قازاقستاننىڭ امبيتسياسى زور جوبالارىنىڭ ءبىرى. ول كورەي بيزنەسى ءۇشىن دە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى. ەسكە سالايىن، جۋىردا الاتاۋ قالاسىنىڭ ارنايى قۇقىقتىق مارتەبەسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭ قابىلدانعان ەدى. قۇجاتتا ينۆەستورلارعا ەرەكشە جاعداي جاساۋ، اكىمشىلىك راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە بيزنەستى قولداۋدىڭ زاماناۋي مەزانيزمدەرى قاراستىرىلعان. ءبىز كورەي كومپانيالارىن الاتاۋ قالاسىن سالۋ جوباسىنا اتسالىسۋعا، قالالىق، تۋريستىك جانە قوناق ءۇي ينفراقۇرىلىمىن وركەندەتۋگە شاقىرامىز، - دەدى ول.
بۇدان بولەك، مينيستر كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جەر، ينفراقۇرىلىم جانە كولىك مينيسترلىگىن، سونداي-اق، KIND كورپوراتسياسىن قازاقستاننىڭ ينستيتۋتسيونالدىق سەرىكتەستەرى رەتىندە جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سونداي-اق، شەتەلدىك جوبالاردى مەملەكەت جانە جەكە كومپانيالار ارقىلى جۇزەگە اسىرۋدا ءتيىمدى مودەلگە اينالعان One Team Korea باستاماسىن قولدايمىز. قازاقستان تاراپىنىڭ ۇسىنىسىمەن، الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ بويىنشا ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدەر دايىندالىپ جاتىر. بۇل قۇجات ىنتىماقتاستىقتى نىعايتىپ، الداعى جۇمىستاردىڭ جول كارتاسىن انىقتاپ، بىرلەسكەن جوبالاردى ءتيىمدى تۇردە جۇزەگە اسىرۋعا قاجەتتى مەحانيزمدەردى قۇراتىنىنا سەنەمىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مينيستر وڭتۇستىك كورەيا كومپانيالارىن اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارىن دامىتۋعا شاقىرعانىن جازعانبىز.