قازاقستان اكادەمياسى گرەكيادا جاڭا ءبىلىم بەرۋ جوبالارىن باستايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسى جانىنداعى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اكادەمياسىنىڭ رەكتورى نۇرعالىم ءابدىروۆ گرەكياعا جۇمىس ساپارى بارىسىندا ەۋروپالىق جاريا قۇقىق ۇيىمى (EPLO) ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسىپ، EPLO باسشىلىعىمەن جانە ەۋروپالىق قۇقىق جانە باسقارۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (ELGU) وكىلدەرىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
EPLO - جاريا قۇقىق، قۇقىق ۇستەمدىگى جانە كاسىبي كادرلار دايارلاۋ سالاسىندا مەملەكەتتەردى، ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن عىلىمي ينستيتۋتتاردى بىرىكتىرەتىن حالىقارالىق ۇيىم.
كەزدەسۋلەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اكادەميا EPLO- مەن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا، ال ELGU- مەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. قۇجاتتار بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ، عىلىمي-زەرتتەۋ جانە ساراپتامالىق جوبالاردى دامىتۋعا باعىتتالعان.
نەگىزگى ناتيجەلەردىڭ ءبىرى - اكادەميا بازاسىندا EPLO وڭىرلىك ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزۋ بولدى. ورتالىق بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە، حالىقارالىق جانە گرانتتىق جوبالارعا قاتىسۋعا، سونداي-اق قۇقىق قورعاۋ جانە مەملەكەتتىك ورگاندار قىزمەتكەرلەرىن دايارلاۋ جانە قايتا دايارلاۋعا باعىتتالاتىن بولادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازىرگى زامانعى قۇقىق قورعاۋ قىزمەتى ءۇشىن تىكەلەي ماڭىزى بار باعىتتارعا - كيبەرقاۋىپسىزدىككە، جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋعا جانە ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىلعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ELGU- مەن ىنتىماقتاستىق اياسىندا قوس ديپلومدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن، اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى جانە تاعىلىمدامالاردى قامتيتىن بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى كەلىسىلدى. اكادەميانىڭ 20 ماگيسترانتى مەن دوكتورانتىن تاعىلىمدامادان وتكىزۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى. سونىمەن قاتار تاراپتار بىرلەسكەن زەرتتەۋ توپتارىن قۇرۋ جانە اكادەميا بازاسىندا ELGU فيليالىن اشۋ مۇمكىندىگىن قاراستىردى.
بۇل كەلىسىمدەر اكادەميانىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىعىن بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر مەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋ، تاجىريبە الماسۋ، تاعىلىمدامالار ۇيىمداستىرۋ جانە شەتەلدىك ساراپتامانى تارتۋ ارقىلى پراكتيكالىق باعىتتا دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا حالىقارالىق قۇقىق قاۋىمداستىعىنىڭ بولىمشەسى اشىلدى.