قازاقستان اۋماعى باسقا ەلدەرگە قارسى ارەكەتتەر ءۇشىن پايدالانىلمايدى –س ءى م
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەل اۋماعى رەسەيدەگى نىساندارعا شابۋىل جاساعان ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن ۇشىرۋ ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن دەگەن اقپاراتقا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى كۇندەرى كەيبىر بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا قازاقستان اۋماعىنا قاتىستى ارانداتۋشىلىق سيپاتتاعى مالىمدەمەلەر تاراعان.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اتالعان مالىمدەمەلەردىڭ شىندىققا جاناسپايتىنىن جانە ەشقانداي دەرەكتەرمەن نەمەسە فاكتىلەرمەن راستالمايتىنىن مالىمدەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
س ءى م مۇنداي جاريالانىمداردى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق قارىم-قاتىناستاردىڭ سيپاتىن بۇرمالاۋعا باعىتتالعان نەگىزسىز جورامالدار دەپ باعالادى.
مينيسترلىك قازاقستاننىڭ تاتۋ كورشىلىك، ءوزارا قۇرمەت جانە مەملەكەتتەردىڭ ىشكى ىستەرىنە ارالاسپاۋ قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن بەيبىتسۇيگىش ءارى تەڭگەرىمدى سىرتقى ساياسات جۇرگىزىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار قازاقستان حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن جانە حالىقارالىق ءارى وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى مىندەتتەمەلەرىن ورىندايتىنى ايتىلدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءوز اۋماعىنىڭ، اۋە كەڭىستىگىنىڭ جانە ينفراقۇرىلىمىنىڭ باسقا مەملەكەتتەرگە قارسى باعىتتالعان ءىس-قيمىلداردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن پايدالانىلۋىنا جول بەرمەۋ قاعيداتىن بەرىك ۇستاناتىنىن تاعى دا اتاپ وتەمىز، - دەپ مالىمدەدى س ءى م.
وسىعان بايلانىستى ۆەدومستۆو ب ا ق وكىلدەرى مەن وزگە دە تۇلعالاردى تەك تەكسەرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنۋگە جانە شىندىققا سايكەس كەلمەيتىن اقپارات تاراتپاۋعا شاقىردى.