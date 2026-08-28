قازاقستان مەن ا ق ش سۋ تازارتۋ جانە ونى قايتا پايدالانۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق IBL Elements Inc. كومپانياسىنىڭ شاقىرۋىمەن «قازگيدروگەولوگيا» ۇلتتىق گيدروگەولوگيالىق قىزمەتى» ك ە ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ءداۋىر يبرايەۆ ا ق ش- تىڭ وكلاحوما شتاتىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى حابارلادى.
ساپار بارىسىندا ول وندىرىستىك نىسانداردى ارالاپ، ونەركاسىپتىك جانە مينەرالدانعان سۋدى تازارتۋ، قايتا پايدالانۋ، سونداي-اق ولاردان قۇندى كومپونەنتتەردى ءبولىپ الۋ باعىتىنداعى زاماناۋي شەشىمدەرمەن تانىستى.
جۇمىس باعدارلاماسى اياسىندا ءداۋىر يبرايەۆ باستاپقى سۋدىڭ حيميالىق قۇرامىن تالداۋ مەن ونى الدىن الا دايىنداۋدان باستاپ، ءسۇزۋ، تازارتۋ، قايتا پايدالانۋ جانە پايدالى كومپونەنتتەردى ءبولىپ الۋعا دەيىنگى تەحنولوگيالىق پروتسەستى كوردى. زەرتحانالىق باقىلاۋ ماسەلەلەرىنە، سونداي- اق امەريكالىق تەحنولوگيالاردى قازاقستاننىڭ گيدروگەولوگيالىق جانە وندىرىستىك جاعدايلارىنا بەيىمدەۋ مۇمكىندىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- قازاقستان ءۇشىن بۇل ساپاردىڭ پراكتيكالىق ماڭىزى زور. وكلاحوما - ونەركاسىپتىك بازاسى دامىعان، رەسۋرستىق الەۋەتى جوعارى جانە پراكتيكالىق تاجىريبەسى مول ءوڭىر. ءبىز ءۇشىن امەريكالىق تەحنولوگيالاردىڭ ناقتى وندىرىستىك پروتسەستە قالاي قولدانىلاتىنىن كورۋ اسا ماڭىزدى بولدى. ا ق ش- تىڭ تەحنولوگيالىق تاجىريبەسى مەن قازاقستاننىڭ رەسۋرستىق الەۋەتىن ۇشتاستىرۋعا، سونداي-اق قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردان ناقتى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا كوشۋگە مۇمكىندىك بار دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى ءداۋىر يبرايەۆ.
امەريكالىق تاراپ تا قازاقستانمەن ودان ءارى ىنتىماقتاستىق ورناتۋدىڭ پەرسپەكتيۆالارىن جوعارى باعالادى. IBL Elements Inc. كومپانياسىنىڭ ديرەكتورى ليا دجەنكينس امەريكالىق تەحنولوگيالاردى قازاقستاندا ءىس جۇزىندە قولدانۋعا كومپانيانىڭ مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز قازاقستاندى ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن زور الەۋەتى بار ەل رەتىندە كورەمىز. قازاقستاندا قاجەتتى رەسۋرستار، بىلىكتى ماماندار جانە زاماناۋي تەحنولوگيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا كەڭ مۇمكىندىكتەر بار. ءبىز جيناقتاعان تاجىريبەمىزدى بولىسۋگە جانە قازاقستاندىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ، شەشىمدەرىمىزدى ەلدىڭ ناقتى جاعدايلارىنا بەيىمدەۋگە دايىنبىز، - دەدى ليا دجەنكينس.
ايتا كەتەيىك، عالامشارىمىز سۋ قورىنا باي بولعانىمەن، پايدالانۋعا جارامدى تۇشى سۋ كولەمى شەكتەۋلى. سوندىقتان سۋدى ۇتىمدى پايدالانۋ قازىرگى زاماننىڭ ماڭىزدى ەكولوگيالىق مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى.
كوپتەگەن ادام تۇرمىستاعى سۋدىڭ ازداعان ىسىرابىنا ءمان بەرە بەرمەيدى. الايدا قاراپايىم عانا تامشىلاپ تۇرعان كراننىڭ ءوزى ايتارلىقتاي سۋ شىعىنىنا اكەلۋى مۇمكىن.