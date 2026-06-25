قازاقستان مەن ا ق ش سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ جونىندەگى باعدارلامانى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ا ق ش قار جامىلعىسىن اۋە ارقىلى مونيتورينگتەۋ جانە سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ جونىندەگى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلاتىن باعدارلامانى پىسىقتاپ جاتىر.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى اسلان ابدرايموۆ قار جامىلعىسىن اۋە ارقىلى مونيتورينگتەۋگە ماماندانعان Dynamic Aviation جانە Airborne Snow Observatories Inc. كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋگە ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىستى. تاراپتار قار جامىلعىسىن مونيتورينگتەۋ، كوكتەمگى سۋ اعىنىن بولجاۋ جانە سۋ تاسقىنى قاۋپى تۋرالى ەرتە ەسكەرتۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
وزەن باسسەيندەرى بويىنشا دەرەكتەر جيناۋ، كارتوگرافيالىق ماتەريالدار مەن تالدامالىق ەسەپتەر ازىرلەۋ ءۇشىن زاماناۋي اۆياتسيالىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ مۇمكىندىكتەرىنە، سونداي-اق الىنعان اقپاراتتى مينيسترلىكتىڭ قولدانىستاعى مودەلدەرى مەن اقپاراتتىق جۇيەلەرىنە ينتەگراتسيالاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا باعدارلامانى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. باعدارلاما اۋقىمى بىرتىندەپ كەڭەيتىلىپ، قازاقستاننىڭ سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سالاسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى مىندەتتەرىنە باعىتتالادى.
العاشقى كەزەڭدە جۇمىستار جاباي وزەنى باسسەينىندە جۇرگىزىلەدى. مۇندا اۆياتسيالىق تەحنولوگيالاردىڭ كومەگىمەن قار جامىلعىسىنا جوعارى دالدىكتەگى ولشەۋلەر جۇرگىزىلىپ، الىنعان دەرەكتەر مينيسترلىكتىڭ قولدانىستاعى مودەلدەرى مەن جۇيەلەرىنە ەنگىزىلەدى. بۇل ادىستەمەنى سىناقتان وتكىزۋگە، وتاندىق مامانداردى دايارلاۋعا جانە باعدارلامانى ەلىمىزدىڭ وزگە وڭىرلەرىنە كەڭەيتۋدىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ودان كەيىنگى كەزەڭدەردە مونيتورينگ جانە بولجاۋ جونىندەگى قىزمەت ۇلگىلەردىڭ ساپاسىن ودان ءارى ارتتىرۋ، دەرەكتەردى ينتەگراتسيالاۋ جانە بىرلەسكەن تەحنيكالىق الەۋەتتى دامىتۋ ماقساتىندا قوسىمشا باسىم سۋ جيناۋ باسسەيندەرى مەن وڭىرلەرگە تاراتىلادى.
ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆا سۋ رەسۋرستارىن كەشەندى باسقارۋ، سۋ تاسقىنى تاۋەكەلدەرىن ازايتۋ، سۋ قويمالارىن پايدالانۋ جانە كليماتتىق تۇراقتىلىقتى ارتتىرۋ ماقساتىندا قازاقستاننىڭ بارلىق اۋماعىنا وسى مۇمكىندىكتەردى ماسشتابتاۋدى كوزدەيدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق مامانداردى دايارلاۋ، دەرەكتەرگە قول جەتكىزۋ جانە ولاردى باسقارۋ، جوباعا قاتىسۋشى ۇيىمدار اراسىنداعى مىندەتتەر مەن جاۋاپكەرشىلىكتى ءبولۋ، سونداي-اق جوبانى ىسكە اسىرۋعا قاجەتتى تەحنيكالىق جانە اكىمشىلىك راسىمدەر ماسەلەلەرى دە تالقىلاندى.
- قازاقستان ءۇشىن زاماناۋي دەرەكتەردىڭ بولۋى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار باسقارۋشىلىق شەشىمدەردى الدىن الا قابىلداۋعا، سۋ تاسقىنى قاۋپىن تومەندەتۋگە جانە حالىقتى، ينفراقۇرىلىمدى ءارى اۋىل شارۋاشىلىعىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءتيىمدى پراكتيكالىق قۇرالدىڭ بولۋى ماڭىزدى، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى اسلان ابدرايموۆ.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار كەزەڭ- كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلاتىن باعدارلامانى جانە ونى قازاقستان اۋماعىندا جۇزەگە اسىرۋدىڭ كەلەسى قادامدارىن تالقىلاۋدى جالعاستىرۋعا كەلىستى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعى سۋ تاسقىنى كەزەڭىن بولجاۋدا TALSIM جانە Tasqyn جۇيەلەرى ءوز تيىمدىلىگىن كورسەتتى. بۇل تۋرالى ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى اسلان ابدرايموۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە مالىمدەدى.