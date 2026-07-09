قازاقستان مەن ا ق ش ج و و- لارى ج ي مەن بيوتەحنولوگيا سالاسىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرادى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ اريزونا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتى، دوكتور سۋرەش گاريمەللامەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، قازاقستان ءۇشىن باسىم باعىتتار بويىنشا بىرلەسكەن اكادەميالىق باعدارلامالاردى كەڭەيتۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جانە تەحنولوگيالار ترانسفەرى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
اريزونا ۋنيۆەرسيتەتى قازاقستاننىڭ عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ الەۋەتىن ارتتىرۋ باعىتىندا ارىپتەستىك ورناتقان العاشقى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرى بولدى.
بۇگىندە م. قوزىبايەۆ اتىنداعى سولتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتى مەن اريزونا ۋنيۆەرسيتەتى اراسىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جولعا قويىلعان. بىرلەسكەن باعدارلامالار بويىنشا 1,2 مىڭنان استام ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر. بيىل العاشقى تۇلەكتەر وقۋىن اياقتايدى.
- قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى ءبىلىم، عىلىم جانە يننوۆاتسيانى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ستراتەگيالىق باعىتتارى رەتىندە ايقىندايدى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ادامي كاپيتالدى دامىتۋدى ەلىمىزدىڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە بەلگىلەدى. ءبىز ۇزدىك حالىقارالىق تاجىريبەلەردى ەنگىزىپ، عىلىمي-زەرتتەۋ ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتە وتىرىپ، وڭىرلىك اكادەميالىق جانە زەرتتەۋ حابىن قالىپتاستىراتىن بولامىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
اريزونا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتى سۋرەش گاريمەللا قوزىبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرلەسكەن جوبانىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - عىلىمي زەرتتەۋلەردى دامىتۋ.
- ءبىز ءبىلىم بەرۋدەگى ىنتىماقتاستىق مودەلىن قوزىبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە قولداندىق، سول ارقىلى ستۋدەنتتەردىڭ كوپ سانىن قامتي وتىرىپ، ءسىزدىڭ ەلدەگى باسقا دا جوعارى وقۋ ورىندارىندا كەڭىنەن تاراتۋعا بولاتىنىن دالەلدەدىك. ءوزىمىز ءۇشىن ءۇش نەگىزگى باسىمدىقتى تاڭدادىق، ولار - ستۋدەنتتەردىڭ جەتىستىگى، عىلىمي زەرتتەۋلەر جانە قوعامعا قىزمەت ەتۋ مەن جەرگىلىكتى قاۋىمداستىقتاردىڭ دامۋى، - دەدى سۋرەش گاريمەللا.
كەزدەسۋدە عىلىمي-زەرتتەۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
قوزىبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى مەن اريزونا ۋنيۆەرسيتەتى سۋ رەسۋرستارى، اگروگەنوميكا، بيوينفورماتيكا، كۇكىرت وڭدەۋ، جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ باعىتتارى بويىنشا جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى.
سونىڭ ءبىرى - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سۋ رەسۋرستارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ، تازارتۋ جانە ءتيىمدى پايدالانۋ جوباسى.
سونىمەن قاتار اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ گەنومدىق سەلەكتسياسى، قازاقستانداعى بىرەگەي جانۋارلار مەن وسىمدىكتەردىڭ، ونىڭ ىشىندە كاسپي يتبالىعى مەن گرەيگ قىزعالداعىنىڭ گەنوفوندىن ساقتاۋ باعىتىندا زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇدان بولەك، كۇكىرتتى قايتا وڭدەۋ تەحنولوگيالارىن ازىرلەۋ جانە جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ونىمدەر شىعارۋ بويىنشا بىرلەسكەن جوبا ىسكە اسىرىلۋدا.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ جانە كادر دايارلاۋ ساپاسىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ەلدە العاشقى مونتەسسوري عىلىمي-زەرتتەۋ زەرتحاناسى اشىلادى.