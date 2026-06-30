قازاقستان مەن ا ق ش بيزنەسى جاڭا سەرىكتەستىككە قادام باسپاق
استانا. KAZINFORM - استانادا ءوتىپ جاتقان قازاقستان-ا ق ش ىسكەرلىك دوڭگەلەك ۇستەلىندە ەكى ەلدىڭ بيزنەس قاۋىمداستىعى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ءىس-شارا اياسىندا «اتامەكەن» ۇ ك پ مەن ا ق ش ساۋدا پالاتاسى اراسىندا ستراتەگيالىق ارىپتەستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويۋ جوسپارلانعان. بۇل تۋرالى «اتامەكەن» ۇ ك پ ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى مۇرات قارىمساقوۆ ايتتى.
- بۇگىنگى دوڭگەلەك ۇستەل اياسىندا ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى مەن ا ق ش ساۋدا پالاتاسى اراسىندا ستراتەگيالىق ارىپتەستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلادى. بۇل - امەريكالىق كومپانيالارمەن ىسكەرلىك بايلانىستى كەڭەيتۋگە، ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا باعىتتارىن ايقىنداۋعا جانە شاعىن ءارى ورتا بيزنەس ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر اشۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قۇجات، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، امەريكالىق دەلەگاتسيا قۇرامىندا قازاقستاندا جۇمىس ىستەپ جۇرگەن جانە ەل ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا نيەتتى جەتەكشى كومپانيالار بار. ولاردىڭ قاتارىندا ەنەرگەتيكا، تەحنولوگيا، قارجى، ونەركاسىپ جانە كولىك-لوگيستيكا سالالارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ وتىر.
- بۇگىن قۇرامىندا ءىرى كومپانيالار بار دەلەگاتسيا جينالىپ وتىر. ونىڭ قۇرامىندا قازاقستاندا جۇمىس ىستەپ جۇرگەن، سونداي- اق الداعى ۋاقىتتا ەل ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا سالۋدى جوسپارلاپ وتىرعان امەريكالىق كومپانيالار بار. بۇل - ەنەرگەتيكا، IT، قارجى، ونەركاسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە كولىك-لوگيستيكا باعىتتارىنداعى ءىرى بيزنەس وكىلدەرى. ءبىز امەريكالىق ارىپتەستەرمەن ونەركاسىپتىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى كووپەراتسياسىن، لوگيستيكالىق جوبالاردى كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىرمىز، - دەدى مۇرات قارىمساقوۆ.
دوڭگەلەك ۇستەلدە قازاقستاننىڭ ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرى، كولىك-لوگيستيكا، جاڭا ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا جانە دامۋ ينستيتۋتتارىنىڭ جوبالارى تانىستىرىلادى.
ا ق ش قازاقستان ەكونوميكاسىنا 60 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى.