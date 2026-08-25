قازاقستان مەن ا ق ش پارلامەنتتىك ديپلوماتيانى كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش وكىلدەر پالاتاسىنىڭ بيۋجەت جانە سالىق جونىندەگى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دجەيسون سميتپەن، سونداي-اق كونگرەسس مۇشەلەرى گرەگ مەرفيمەن، كەرول ميللەرمەن، رونني دجەكسونمەن، ۋەسلي بەللمەن جانە ەدۆارد كەيسپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى مەيماندارعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ولاردىڭ ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىمەن تۇسپا- تۇس ءوتىپ جاتقان ساپارىنىڭ سيمۆولدىق مانىنە نازار اۋداردى.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، پارلامەنت سايلاۋى ەلىمىزدەگى ساياسي جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانىن ايشىقتايتىن تاريحي ۋاقيعا بولدى. ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي زاڭ شىعارۋ ۇدەرىسىنىڭ تيىمدىلىگى مەن زاڭداردىڭ ساپاسىن ارتتىرادى.
مەملەكەت باسشىسى پارلامەنتتىك ديپلوماتيا جاڭا ورگاننىڭ قىزمەتىندەگى ماڭىزدى باعىت بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ا ق ش كونگرەسى مەن قۇرىلتاي مۇشەلەرى اراسىنداعى كونسترۋكتيۆتى ءارى مازمۇندى ديالوگ ءوزارا تۇسىنىستىكتى تەرەڭدەتىپ، ورتاق باسىمدىقتاردى ىلگەرىلەتۋ جانە قازاق-امەريكا سەرىكتەستىگىن نىعايتۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا مانگە يە، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكالىق دەلەگاتسياعا ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالار، سونداي-اق ادىلەتتى، وزىق مەملەكەت قۇرۋدى كوزدەيتىن ستراتەگيالىق باعدارىمىزدى ىسكە اسىرۋ اياسىندا باسقارۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋدىڭ باسىمدىقتارى جونىندە مالىمەت بەردى.
پرەزيدەنت كونگرەسس مۇشەلەرىن ەلىمىزدىڭ جالپىحالىقتىق قولداۋعا يە بولعان جاڭا كونستيتۋتسياسىنداعى نەگىزگى اسپەكتىلەرمەن تانىستىردى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى سان قىرلى قازاق-امەريكا سەرىكتەستىگى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىق، وزىق تەحنولوگيالار، عىلىم، ءبىلىم جانە مادەنيەت سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىققا باسا ءمان بەرە وتىرىپ، قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت دونالد ترامپپەن كونسترۋكتيۆتى ءارى سەنىمدى ديالوگتىڭ ارقاسىندا ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن ايتتى.
كوپجاقتى فورماتتا دا جەمىستى ىنتىماقتاستىق ورنادى. مۇنىڭ ايقىن دالەلى - قازاقستان امەريكانىڭ جاھاندىق جانە وڭىرلىك تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ باستامالارىنا، سونىڭ ىشىندە بەيبىتشىلىك كەڭەسى مەن يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قولداۋ ءبىلدىردى.
بۇل رەتتە پرەزيدەنت قازاقستان مەن ا ق ش يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جانە جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتپاۋ ىسىندە دە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىنا نازار اۋداردى.
امەريكالىق دەلەگاتسيانى باستاپ كەلگەن كونگرەسسمەن دجەيسون سميت ارنايى قابىلداعانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتىپ، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ سالەمىن جەتكىزدى.
- بۇگىن تۇنگى ەكىدە ماعان پرەزيدەنت دونالد ترامپ قوڭىراۋ شالدى. مەن وعان بىرنەشە ساعاتتان سوڭ سىزبەن كەزدەسەتىنىمدى ايتتىم. ول سىزگە ىزگى تىلەگىن جولداپ، ارالارىڭىزدا قالىپتاسقان سەنىمدى ءارى كونسترۋكتيۆتى قارىم-قاتىناسقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ءسىزدى G20 سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ماياميدە كۇتەتىنىن ايتتى. ءبىزدىڭ ساپارىمىزدىڭ ءبىر ماقساتى - امەريكا قۇراما شتاتتارى مەن قازاقستان اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىن زەردەلەۋ. ءبىز ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جولىندا مازمۇندى ديالوگ وربىتۋگە بەيىلمىز. پرەزيدەنتىمىز بۇعان ايرىقشا ماڭىز ارتىپ وتىر، - دەدى دجەيسون سميت.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ماياميگە جوسپارلانعان الداعى ساپارى قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىككە تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.