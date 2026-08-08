قازاقستان 2036 -جىلعا دەيىن بيوتەحنولوگيالاردى دامىتۋدىڭ جاڭا جۇيەسىن قالىپتاستىرماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا عىلىمي يدەيادان باستاپ، زەرتحانالىق ازىرلەمەنى وندىرىسكە ەنگىزۋ مەن پراكتيكالىق قولدانۋعا دەيىنگى تولىق سيكلدى قامتيتىن بيوتەحنولوگيالاردى دامىتۋدىڭ جاڭا مودەلى قالىپتاستىرىلماق، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بيوتەحنولوگيالاردى دامىتۋدىڭ 2036-جىلعا دەيىنگى ستراتەگياسىنىڭ جوباسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ عىلىمي-تەحنيكالىق كەڭەسى مەن پرەزيدەنت جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ الماتىدا وتكەن بىرلەسكەن وتىرىسىندا تالقىلاندى.
جيىنعا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا، پرەزيدەنت جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى اقىلبەك كۇرىشبايەۆ، اكادەميكتەر، مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارى مەن عىلىمي ۇيىمداردىڭ باسشىلارى، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، عالىمدار مەن ساراپشىلار قاتىستى.
اقمارال ءالنازاروۆا بيوتەحنولوگيالاردى دامىتۋ عىلىممەن قاتار، ەلدىڭ تەحنولوگيالىق دامۋى ءۇشىن دە ماڭىزدى باعىت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىندە ءبىزدىڭ الدىمىزدا جەكەلەگەن عىلىمي ازىرلەمەلەردەن ءبىلىم مەن تەحنولوگيالار ناقتى تاجىريبەدە قولدانىلاتىن تولىققاندى جۇيەگە كوشۋ مىندەتى تۇر. قازاقستاننىڭ عىلىمي الەۋەتى جوعارى. ەندىگى مىندەتىمىز - وتاندىق ازىرلەمەلەردىڭ سۇرانىسقا يە تەحنولوگيالارعا اينالىپ، ازاماتتارىمىزدىڭ دەنساۋلىعى مەن ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋعا قىزمەت ەتۋىنە جاعداي جاساۋ،-دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىتتا عىلىم، ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ءوندىرىس مۇمكىندىكتەرىن بىرىكتىرۋ ماڭىزدى. پەرسپەكتيۆالى ازىرلەمەلەر زەرتحانا دەڭگەيىندە قالىپ قويماي، دياگنوستيكادا، ەمدەۋدە، وندىرىستە جانە ادام ومىرىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىن باسقا دا سالالاردا پراكتيكالىق قولدانىسقا ەنگىزىلۋى ءتيىس.
ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى اقىلبەك كۇرىشبايەۆ ستراتەگيانىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى قازاقستاندا تولىق تەحنولوگيالىق تسيكل جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ ەكەنىن ايتتى.
- ستراتەگيانىڭ باستى ناتيجەسى - تەك جاڭا تەحنولوگيالاردى ازىرلەپ قانا قويماي، الەمدەگى ۇزدىك شەشىمدەردى جەدەل يگەرۋگە، ولاردى ۇلتتىق جاعدايعا بەيىمدەۋگە، ەل ىشىندە وندىرۋگە، قولدانۋعا جانە ودان ءارى جەتىلدىرۋگە قابىلەتتى ءتيىمدى جۇيە قۇرۋ،-دەدى اقىلبەك كۇرىشبايەۆ.
وتىرىس بارىسىندا ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميكتەرى ۆياچەسلاۆ لوكشين، ەرلان تۇرىسپەكوۆ، امانكەلدى سادانوۆ جانە ۇعا ءومىر جانە دەنساۋلىق تۋرالى عىلىمدار ورتالىعىنىڭ باسشىسى مارلەن ەسىركەپوۆ مەديتسينالىق، اگرارلىق جانە ونەركاسىپتىك بيوتەحنولوگيالاردى دامىتۋ بويىنشا ۇسىنىستارىن تانىستىردى.
ساراپشىلار عىلىمي ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، كادرلار دايارلاۋ، فلاگماندىق عىلىمي باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋ جانە وتاندىق ازىرلەمەلەردى ءتيىمدى ەنگىزۋ تەتىكتەرىن قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا بيوتەحنولوگيالاردى دامىتۋ مەديتسينالىق عىلىم، دياگنوستيكا، فارماتسيەۆتيكا جانە ءومىر تۋرالى عىلىمداردىڭ باسقا دا باعىتتارىنا جاڭا مۇمكىندىك بەرمەك. بۇل ەلىمىزدىڭ تەحنولوگيالىق الەۋەتىن نىعايتىپ، زاماناۋي وتاندىق شەشىمدەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
وتىرىس قورىتىندىسىندا ستراتەگيا جوباسى قولداۋ تاپتى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە ۇسىنىستاردى قاراستىرىپ، نەگىزدەلگەن باستامالاردى ستراتەگيا مەن ونى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ءىس-قيمىل جوسپارىن جەتىلدىرۋ كەزىندە ەسكەرۋ ۇسىنىلدى.
قۇجاتتى ازىرلەۋ جۇمىسى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، عىلىمي ۇيىمدار مەن ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ قاتىسۋىمەن جالعاسادى.