قازاقستان 100 مىڭ گەكتار جاساندى ورمان قۇرۋ جوباسىن باستايدى
استانا. KAZINFORM - «ورتالىق ازيانىڭ جاسىل بەلدەۋى» باستاماسىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا 1 ميلليون گەكتاردان استام جەردە ورمان ەكپەلەرىن قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى مەن Private Company «First Carbon Group Ltd.» ورمان-كليماتتىق جوبالار جانە كومىرتەك بىرلىكتەرى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
- قۇجات ورمان ەكپەلەرىن قۇرۋ، دەگراداتسياعا ۇشىراعان جەرلەر مەن ەكوجۇيەلەردى قالپىنا كەلتىرۋ، پارنيكتىك گازداردىڭ ءسىڭىرىلۋىن ۇلعايتۋ، كومىرتەك بىرلىكتەرىن قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق حالىقارالىق كليماتتىق جانە ينۆەستيتسيالىق قارجىلاندىرۋدى تارتۋ جوبالارىن ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن نەگىزدى قالىپتاستىرادى.
وسى مەموراندۋم شەڭبەرىندە كەيىننەن اۋقىمىن كەڭەيتۋ مۇمكىندىگىمەن شامامەن 100 مىڭ گەكتار اۋماقتا جاساندى ورماندار قۇرۋ كوزدەلەدى.
جالپى، «ورتالىق ازيانىڭ جاسىل بەلدەۋى» باستاماسىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا 1 ميلليون گەكتاردان استام جەردە ورمان ەكپەلەرىن قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن ەكولوگيا مينيسترلىگى حابارلاماسىندا.
اتالعان باستامانى ىسكە اسىرۋ قازاقستاننىڭ ورمان شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. مۇنداي ءتاسىل ينۆەستيتسيالار تارتۋ ەسەبىنەن ورمان القاپتارىن ۇلعايتۋعا، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە ەلدەگى ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مەموراندۋمعا قول قويۋ قازاقستاندا ورمان-كليماتتىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ جۇيەلى ءتاسىلىن قالىپتاستىرۋ جولىنداعى قادامداردىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى. بۇل رەتتە ورمان ەكوجۇيەلەرىن قالپىنا كەلتىرۋ جانە كەڭەيتۋ تابيعاتتى قورعاۋ، كليماتتىق جانە ينۆەستيتسيالىق مىندەتتەردى قاتار قامتيتىن باعىت رەتىندە قاراستىرىلادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ورتالىق ازيادا ورمان بەلدەۋلەرىن قۇرۋعا قاتىستى جاڭا باستاما كوتەرگەن ەدى.