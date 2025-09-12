قازاقشا دۋبلياج جاسالاتىن فيلمدەر قالاي ىرىكتەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مادەنيەت كوميتەتى ەلىمىزدە فيلمدى قازاق تىلىندە دۋبلياجداۋ كورسەتكىشىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
قازاق ءتىلىن ناسيحاتتاۋ جانە قازاق تىلىندەگى كونتەنت كولەمىن ارتتىرۋ ماقساتىندا 2022 -جىلدان باستاپ ق ر «كينەماتوگرافيا تۋرالى» زاڭىنا سايكەس كەڭ تارالىمعا ارنالعان، حالىقارالىق ستاندارتتار بويىنشا كۇتىلەتىن رەيتينگى جوعارى انيماتسيالىق فيلمدەر مەن وتباسىلىق باعىتتاعى فيلمدەردى قازاق تىلىنە دۋبلياجداۋعا قارجىلاندىرۋ تۇرىندە مەملەكەتتىك قولداۋ كوزدەلگەن.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جانىنداعى ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعى (كينو ورتالىعى) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا اكەلىنەتىن بالالارعا ارنالعان انيماتسيالىق جانە وتباسىلىق فيلمدەردى قازاق تىلىنە دۋبلياجداۋدى قارجىلاندىرۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي وپەراتور سانالادى.
- 2025 -جىلى كينو ورتالىعى دۋبلياجدى قارجىلاندىرۋ ماقساتىندا ەكى مارتە اشىق كونكۋرس جاريالادى. كونكۋرستىق ىرىكتەۋدىڭ باستى تالابى - فيلمدەردىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جوعارى كوركەمدىك جانە تەحنيكالىق ساپاسى. كونكۋرستىڭ نەگىزگى ماقساتى: قازاق ءتىلدى كونتەنتتى دامىتۋ، مادەني ارتۇرلىلىكتى قولداۋ، جاس ۇرپاقتىڭ انا تىلىنە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ، وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋ. الايدا وسى كۇنگە دەيىن كونكۋرس تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلەتىن بىردە-ءبىر جوبا ۇسىنىلعان جوق. ساراپتاما كەڭەسى ۇسىنىلعان فيلمدەردى قاراپ، ولاردىڭ مازمۇنى مەن كوركەمدىك دەڭگەيىن تالقىلادى. تالقىلاۋ بارىسىندا ۇسىنىلعان جوبالاردىڭ كوپشىلىگى 2016-2023 -جىلدارى شىعارىلعان، قازىرگى كەزدە الەمدىك كينويندۋستريادا وزەكتى سانالمايتىن فيلمدەر ەكەندىگى انىقتالدى. بۇل ءوز كەزەگىندە كورەرمەن قىزىعۋشىلىعىن تومەندەتەدى، - دەلىنگەن مادەنيەت كوميتەتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار، كەيبىر كومپانيالار فيلمدەردى تەك وتاندىق تەلەارنالار مەن ستريمينگتىك پلاتفورمالاردا كورسەتۋدى جوسپارلاپ وتىرعاندارىن حابارلادى.
ساراپتاما كەڭەسى بۇل جوبالاردىڭ كەڭ اۋديتورياعا، اسىرەسە كينوتەاترلار ارقىلى وتباسىمەن كورۋگە ارنالماعانىن جانە حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جوعارى رەيتينگپەن كەڭ تاراتۋعا الەۋەتى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قوسا كەتەرلىك تاعى ءبىر ماڭىزدى ماسەلە - كوپتەگەن ءوتىنىم بەرۋشىلەردە گولليۆۋدتىق مەيدجور ستۋديالار مەن ەۋروپالىق ستۋديالار تالاپ ەتەتىن TPN (Trusted Partner Network) سەرتيفيكاتىنىڭ بولماۋى. بۇل سەرتيفيكات - دۋبلياج جۇمىستارى ءۇشىن مىندەتتى شارت. وسىعان بايلانىستى ورتالىق دۋبلياج جوبالارىن قارجىلاندىرۋ بويىنشا كونكۋرستى تالاپقا ساي، ساپالى جوبالار ۇسىنىلعانعا دەيىن جۇيەلى تۇردە جالعاستىرا بەرەدى. بۇل شارا - ورتالىقتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
اتاپ ايتقاندا، قازىر مەملەكەتتىك قولداۋدان باسقا، جەكە قارجى ەسەبىنەن دە شەتەلدىك فيلمدەر قازاق تىلىنە دۋبلياجدانىپ جاتىر. جىل باسىنان بەرى «فينيست. عاجايىپ ەرتەگى» («فينيست. پەرۆىي بوگاتىر» )، «اقشاقار» («بەلوسنەجكا» )، «ليلو مەن ستيچ» («ليلو ي ستيچ» )، «ەليو» شەتەلدىك فيلمدەر كينوپروكاتقا شىقسا، ديستريبيۋتوردىڭ اقپاراتىنا سايكەس جىل سوڭىنا دەيىن گولليۆۋدتىق بلوكباستەر «اۆاتار. وت پەن كۇل»، «اڭدار شاھارى 2 (زۆەروپوليس 2)» قازاق تىلىنە دۋبلياجدالىپ كينوپروكاتقا شىعۋى جوسپارلانعان.
ەسكە سالساق، بيىل ماۋسىم ايىندا الەمدىك كينوستۋديالاردىڭ تاعى ءبىر فيلمى قازاق تىلىندە دۋبلياجدالدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان كينەماتوگرافيستەرى وداعىنىڭ باسشىسى باۋىرجان نوگەربەكوۆ 2005 -جىلى 12 -قىركۇيەكتى «قازاق كينوسىنىڭ كۇنى» دەپ اتاۋدى ۇسىندى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ