KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقپارات ءتىلشىسى كۇنسۇلتان وتارباي «اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالدى

    استانا. KAZINFORM – ب ا ق قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي ءبىرقاتار سپورت جۋرناليستيكاسىنىڭ وكىلدەرى «اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالدى. سالالىق جۋرناليستيكانىڭ ۇزدىكتەرى قاتارىندا Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى دە بار.

    Күнсұлтан Отарбай
    Фото: Kazinform

    كۇنسۇلتان وتارباي 2014-جىلدان بەرى Kazinform اگەنتتىگىندە قىزمەت اتقارىپ كەلەدى، وعان دەيىن «قازاق سپورتى»، «Sport» گازەتتەرىندە ءتىلشى بولعان. 2014-جىلى سوچيدەگى قىسقى وليمپيا ويىندارى، 2016-جىلعى ريو-دە جانەيرو وليمپياداسى، 2017-جىلى ينچحوندا وتكەن ازيا ويىندارى جانە 2024-جىلعى پاريج وليمپياداسىنان، سونىمەن بىرگە ءبىرقاتار ازيا جانە الەم چەمپيوناتتارىنان حابار تاراتقان كاسىبي جۋرناليست. سەيداحمەت بەردىقۇلوۆ اتىنداعى ارنايى سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى.

    «اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعاندار:

    يۆان رەزۆانسيەۆ - «دياديا ۆانيا» اقپاراتتىق ارناسىنىڭ باس رەداكتورى (سپورت جۋرناليستيكاسىندا 31 جىلدان بەرى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى)؛

    انتون الەكسەيەۆ - «تەنگري سپورت» اقپاراتتىق پورتالىنىڭ رەداكتورى؛

    كۇنسۇلتان وتارباي - «Kazinform» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى؛

    تاحير حامراكۋلوۆ - Sport12 اقپاراتتىق پورتالىنىڭ باس رەداكتورى؛

    اقىرىس سەيتقازى - Sportbugin.kz اقپاراتتىق پورتالىنىڭ باس رەداكتورى؛

    ازامات جولامانوۆ - «سپورت شرەدينگەر» اقپاراتتىق پورتالىنىڭ رەداكتورى؛

    دميتري نەستەرەنكو - «Sport+ Qazaqstan» تەلەارناسىنىڭ رەداكتور- ءتىلشىسى؛

    تۇرلىجان ايتەنوۆ - KazSports.kz سايتىنىڭ رەداكتور- ءتىلشىسى؛

    ءالي بيتورە - Bairak.kz اقپاراتتىق-ساراپتامالىق پورتالىنىڭ رەداكتورى.

    ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ۆەدومستۆولىق ماراپاتى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىندە تابىستالدى. مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ تاپسىرماسىمەن ماراپاتتى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى الىشەر مۇقاجان تابىستادى. ءىس-شاراعا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەرىك جاراسبايەۆ قاتىستى.

    «Ақпарат саласының үздігі» төсбелгісімен марапатталды
    Фото: ҚР Туризм және спорт министрлігі

    ايتا كەتەيىك، «اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسى - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ۆەدومستۆولىق ماراپاتى. توسبەلگى جوعارى كاسىبي شەبەرلىگى جانە وتاندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن تابىستالادى.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتاعان بولاتىن.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور