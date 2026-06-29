قازاقپارات ءتىلشىسى كۇنسۇلتان وتارباي «اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM – ب ا ق قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي ءبىرقاتار سپورت جۋرناليستيكاسىنىڭ وكىلدەرى «اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالدى. سالالىق جۋرناليستيكانىڭ ۇزدىكتەرى قاتارىندا Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى دە بار.
كۇنسۇلتان وتارباي 2014-جىلدان بەرى Kazinform اگەنتتىگىندە قىزمەت اتقارىپ كەلەدى، وعان دەيىن «قازاق سپورتى»، «Sport» گازەتتەرىندە ءتىلشى بولعان. 2014-جىلى سوچيدەگى قىسقى وليمپيا ويىندارى، 2016-جىلعى ريو-دە جانەيرو وليمپياداسى، 2017-جىلى ينچحوندا وتكەن ازيا ويىندارى جانە 2024-جىلعى پاريج وليمپياداسىنان، سونىمەن بىرگە ءبىرقاتار ازيا جانە الەم چەمپيوناتتارىنان حابار تاراتقان كاسىبي جۋرناليست. سەيداحمەت بەردىقۇلوۆ اتىنداعى ارنايى سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى.
«اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعاندار:
يۆان رەزۆانسيەۆ - «دياديا ۆانيا» اقپاراتتىق ارناسىنىڭ باس رەداكتورى (سپورت جۋرناليستيكاسىندا 31 جىلدان بەرى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى)؛
انتون الەكسەيەۆ - «تەنگري سپورت» اقپاراتتىق پورتالىنىڭ رەداكتورى؛
كۇنسۇلتان وتارباي - «Kazinform» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى؛
تاحير حامراكۋلوۆ - Sport12 اقپاراتتىق پورتالىنىڭ باس رەداكتورى؛
اقىرىس سەيتقازى - Sportbugin.kz اقپاراتتىق پورتالىنىڭ باس رەداكتورى؛
ازامات جولامانوۆ - «سپورت شرەدينگەر» اقپاراتتىق پورتالىنىڭ رەداكتورى؛
دميتري نەستەرەنكو - «Sport+ Qazaqstan» تەلەارناسىنىڭ رەداكتور- ءتىلشىسى؛
تۇرلىجان ايتەنوۆ - KazSports.kz سايتىنىڭ رەداكتور- ءتىلشىسى؛
ءالي بيتورە - Bairak.kz اقپاراتتىق-ساراپتامالىق پورتالىنىڭ رەداكتورى.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ۆەدومستۆولىق ماراپاتى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىندە تابىستالدى. مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ تاپسىرماسىمەن ماراپاتتى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى الىشەر مۇقاجان تابىستادى. ءىس-شاراعا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەرىك جاراسبايەۆ قاتىستى.
ايتا كەتەيىك، «اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسى - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ۆەدومستۆولىق ماراپاتى. توسبەلگى جوعارى كاسىبي شەبەرلىگى جانە وتاندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن تابىستالادى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتاعان بولاتىن.