قازاقپارات اگەنتتىگىنە - 105جىل: قۇتتىقتاۋلار مەن جىلى لەبىزدەر
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدەگى ەڭ كونە مەديارەسۋرستاردىڭ ءبىرى - Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنە 105 جىل تولىپ وتىر. ايتۋلى داتاعا وراي اگەنتتىك ۇجىمىنىڭ اتىنا مەملەكەتتىك ورگانداردان قۇتتىقتاۋ حات-حابار كەلىپ جاتىر.
Kazinform ۇجىمىن العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي قۇتتىقتادى.
- «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 105 جىلدىعى قۇتتى بولسىن! پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋ باستاماسىن جان-جاقتى ناسيحاتتاپ، ەلىمىزدىڭ دامۋى مەن وركەندەۋى جولىندا مەملەكەتشىل سانا قالىپتاستىرۋعا اتسالىسىپ كەلە جاتقان ەڭبەكتەرىڭىز جەمىستى بولۋىنا ءاردايىم تىلەكتەسپىن، - دەپ ىقىلاس تانىتتى.
ودان ءارى ق ر پارلامەنتىنىڭ سەناتى مەرەيتويعا وراي جىلى لەبىز جەتكىزدى.
- سەنىمدى ءارى جەدەل اقپارات كوزى رەتىندە عاسىردان استام ۋاقىت بويى بەدەلىن ساقتاپ كەلە جاتقان اگەنتتىك سەناتتىڭ جۇمىسىن جانە ەلىمىزدىڭ ماڭىزدى وقيعالارىن جاريالاۋدا ەرەكشە ۇلەس قوسىپ كەلەدى. شىعارماشىلىق تابىس، جاڭا يدەيالار جانە تىڭ بەلەستەر تىلەيمىز!، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆتىڭ اتىنان قۇتتىقتاۋ كەلىپ ءتۇستى. ارتىنشا ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاق اقپاراتىنىڭ قارا شاڭىراعىنا ىقىلاسىن جەتكىزدى.
ودان بولەك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى باسشىلىعى اگەنتتىك ۇجىمىنا شابىت پەن جاڭا بەلەستەرگە جەتۋدى تىلەدى.
- ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى اتىنان سايلاۋ جانە رەفەرەندۋم ناۋقانى كەزىندە ۇنەمى اقپاراتتىق قولداۋ كورسەتىپ، سايلاۋ پروتسەسىنىڭ اشىقتىعى مەن ايقىندىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە قوسقان ۇلەستەرىڭىز ءۇشىن شىنايى العىسىمىزدى بىلدىرەمىز جانە جوعارى باعالايمىز، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ ماتىنىندە.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ 105 جىلدىعىنا وراي استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ باسشىلىعى ۇجىمدى كەلىپ قۇتتىقتادى.
- ءبىر عاسىردان استام ۋاقىت بويى سىزدەر قوعامعا شىنايى، جەدەل جانە ساپالى اقپارات ۇسىنىپ، ەلىمىزدىڭ ساياسي، ەكونوميكالىق، مادەني ومىرىندەگى ماڭىزدى وقيعالاردى قالىڭ جۇرتشىلىققا جەتكىزىپ كەلەسىزدەر. بۇل ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك پەن ەڭبەكتى تالاپ ەتەتىن، قوعام ءۇشىن اسا ماڭىزدى ميسسيا، - دەگەن قۇتتىقتاۋ حاتتا.
شىعارماشىلىق ۇجىمنىڭ مەرەيتويىمەن ورتاقتاسقان ۇيىمدار قاتارىندا «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى دە بار.
بۇگىن قازاقستان جىلناماسىنىڭ جارشىسى Kazinform اگەنتتىگىنە - 105 جىل.
مەرەيتويعا وراي اگەنتتىكتە ءبىرقاتار ماتەريال جاريالاندى. وقىرماندارعا Kazinform تاسپالاعان تاريحي سۋرەتتەردى ۇسىنعان ەدىك.
وسىناۋ اتاۋلى داتا قارساڭىندا «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ارداگەرى، قازاق رەداكسياسىنىڭ 1997-2011 -جىلدار ارالىعىنداعى باس رەداكتورى، بەلگىلى جازۋشى، جۋرناليست، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى جارىلقاپ بەيسەنباي ۇلىن سوزگە تارتقان بولاتىنبىز.
