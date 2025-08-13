قازاقپارات - 105 جىل: ارىپتەستەر مەن سەرىكتەستەردىڭ ىقىلاسى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدەگى ەڭ كونە مەديارەسۋرستاردىڭ ءبىرى - Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنە 105 جىل تولىپ وتىر. ايتۋلى داتاعا وراي اگەنتتىك ۇجىمىنىڭ اتىنا جان- جاقتان قۇتتىقتاۋ حات-حابار ءتۇسىپ جاتىر.
تاڭەرتەڭ سەرىكتەس يراننىڭ IRNA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ اتىنان قۇتتىقتاۋ كەلىپ ءتۇستى.
- Kazinform اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 105 جىلدىق مەرەيتويىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. ءبىر عاسىردان استام ۋاقىت بويى Kazinform بىرنەشە ۇرپاقتى اقپاراتتاندىرىپ، قوعامدىق پىكىردى قالىپتاستىرىپ كەلە جاتقان سەنىمدى جاڭالىق كوزى بولىپ كەلەدى. بۇل - اسا زور جەتىستىك. ءبىز IRNA اگەنتتىگىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنىمەن ورناتقان ءوزارا بايلانىستى جوعارى باعالايمىز جانە يران مەن قازاقستان حالقىنىڭ ماڭگىلىك دوستىعىنا، سونداي-اق ورتاق كاسىبي ماقساتقا نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىقتىڭ جالعاساتىنىنا ۇمىتتەنەمىز، - دەگەن لەبىزدى قابىل الدىق.
سونداي-اق موڭعوليا ەلىنىڭ Montsame ۇلتتىق اقپارات اگەنتتىگى مەرەيتويمەن ورتاقتاسىپ، ماتەريال جاريالادى.
مەرەيتويمەن تاڭەرتەڭ كورشى باۋىر حالىق وزبەكستاننىڭ UzA ۇلتتىق اقپاراتتىق اگەنتتىگى ءىلتيپاتىن جەتكىزدى.
بولگاريانىڭ NOVINATA. BG ۇلتتىق اقپارات اگەنتتىگى دە ىنتىماقتاستىققا رازىلىعىن ءبىلدىرىپ، بىرلەسكەن جۇمىس ەلدەر اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋعا جانە سەنىمدى اقپاراتتى تاراتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
اگەنتتىككە قۇتتىقتاۋ جولداعان وزگە دە حالىقارالىق سەرىكتەستەر بولدى، اتاپ ايتقاندا ازەرتادج (ازەربايجان)، TPS (يزرايل)، «ارمەن پرەسس» (ارمەنيا). ارىپتەستەر Kazinform اگەنتتىگىنىڭ كاسىبي جۋرناليستيكانى دامىتۋعا، تاجىريبە الماسۋعا جانە شىنايى اقپاراتتى تاراتۋعا قوسقان ۇلەسىنە ەرەكشە توقتالدى.
ودان بولەك رەسەيلىك تاسس اقپارات اگەنتتىگى ۇجىمىنان قۋانىشتى حابار كەلدى.
- Kazinform قىزمەت جىلدارىندا وقيعالاردىڭ شىنايى كورىنىسىن بەينەلەيتىن وزەكتى جانە تەكسەرىلگەن جاڭالىقتاردى ۇسىنىپ، سەنىمدى اقپارات كوزى رەتىندە تانىلدى. كاسىبي ۇجىم اينىماس بىلىكتىلىگى مەن ىسىنە ادالدىعى وقىرماندار مەن جازىلۋشىلاردىڭ زور سەنىمى مەن قۇرمەتىنە يە بولدى. Kazinform حالىقارالىق جۋرناليستيكانىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جانە بۇكىل الەمنىڭ ماڭىزدى ساياسي، ەكونوميكالىق، الەۋمەتتىك، مادەني جانە سپورتتىق وقيعالارىن جاريالاپ كەلەدى، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ حاتتا.
مەرەيتويدى جەرگىلىكتى سەرىكتەستەر دە نازاردان تىس قالدىرعان جوق - InBusiness اگەنتتىگى «Kazinform» اگەنتتىگىنىڭ تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ قالىپتاسۋ تاريحىنداعى ءرولىن اتاپ كورسەتتى.
بۇعان دەيىن ايتۋلى داتاعا وراي اگەنتتىك ۇجىمىنىڭ اتىنا مەملەكەتتىك ورگانداردان كەلىپ تۇسكەن قۇتتىقتاۋلارمەن بولىسكەن ەدىك.
بۇگىن قازاقستان جىلناماسىنىڭ جارشىسى Kazinform اگەنتتىگىنە - 105 جىل.
مەرەيتويعا وراي اگەنتتىكتە ءبىرقاتار ماتەريال شىقتى. وقىرماندارعا Kazinform تاسپالاعان تاريحي سۋرەتتەردى ۇسىنعان ەدىك.