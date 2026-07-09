قازاق-وزبەك شەكاراسىنداعى «جىبەك جولى» بەكەتىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتى بىرنەشە ەسە ارتادى
استانا. KAZINFORM - جاڭعىرتىلعان «جىبەك جولى» بەكەتى تاۋلىگىنە 70 مىڭ جولاۋشىنى قابىلداي الادى، دەپ حابارلايدى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەتتىك كىرىس كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى جاندوس دۇيسەمبيەۆ تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆپەن بىرگە سارىاعاش اۋدانىنداعى «جىبەك جولى» وتكىزۋ پۋنكتىنە باردى. وندا ولار ە ا ە و سىرتقى شەكاراسىنىڭ قازاقستان-وزبەكستان ۋچاسكەسىندەگى ەڭ ءىرى جولاۋشىلار كولىگى وتكىزۋ پۋنكتىن اۋقىمدى قايتا قۇرۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىن تەكسەردى. تەكسەرۋ بارىسىندا جوبانىڭ قازىرگى ىسكە اسىرۋ كەزەڭى، قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ قارقىنى جانە 2026-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە پايدالانۋعا بەرىلۋى جوسپارلانعان نىساننىڭ دايىندىعى قاراستىرىلدى.
جاڭعىرتىلاتىن وتكىزۋ پۋنكتى كەدەندىك جانە شەكارالىق باقىلاۋدى جۇرگىزۋ ءۇشىن زاماناۋي جوعارى تەحنولوگيالىق جابدىقتارمەن جاراقتاندىرىلاتىن بولادى.
بۇگىنگى تاڭدا وبەكتىدە حالىقارالىق ستاندارتتاردى ەسكەرە وتىرىپ جوبالانعان «ەكسپورت» جانە «يمپورت» باعىتىنداعى ەكى بولەك جاڭا جولاۋشىلار تەرمينالىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ قالدى. اۆتوبۋستار مەن جەڭىل كولىكتەرگە شەكارالىق جانە كەدەندىك تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن جالپى ۇلكەن شاتىردى مونتاجداۋ، بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىن ورناتۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. نىساندا توقتاۋسىز ەكى اۋىسىمىق رەجيمدە 270 جۇمىسشى جۇمىس ىستەيدى.
- جاڭعىرتىلعان «جىبەك جولى» وتكىزۋ پۋنكتىنىڭ جوبالىق قۋاتى تاۋلىگىنە 70 مىڭ جەكە تۇلعا مەن 2 مىڭ جەڭىل اۆتوكولىك جانە 200 اۆتوبۋسقا جەتەدى. بۇعان دەيىن ەسكى وتكىزۋ پۋنكتىنىڭ جوبالىق قۋاتى تاۋلىگىنە 17 مىڭ جەكە تۇلعانى، 400 جەڭىل اۆتوكولىكتى جانە 20 اۆتوبۋستى قۇراعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ينسپەكسيالاۋ جانە وبەكتىدە اۆتورلىق جانە تەحنيكالىق قاداعالاۋ وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكىزىلگەن كەڭەستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قۇرىلىستىڭ مەرزىمدەرى مەن ساپاسىن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە جوبانى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اياقتاۋدىڭ بارلىق شارالارىن قابىلداۋ تاپسىرىلدى.
وسىعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىنداعى «قاپلانبەك» وتكىزۋ بەكەتىندە جانجال تۋىپ، پوليتسيا ءىس قوزعاعانىن جازدىق.