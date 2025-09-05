قازاق تىلىندەگى ءماتىندى دىبىسقا اينالدىرۋعا ارنالعان جوبا تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا قازاق تىلىندەگى ءماتىندى دىبىسقا اينالدىرۋعا ارنالعان TTS (Text-to-Speech) جوباسى تانىستىرىلدى.
جاڭا ءونىمنىڭ تۇساۋى حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكىزىلگەن «قازاق ءتىلى - عىلىم مەن تەحنولوگيا ءتىلى» تاقىرىبىندا رەسپۋبليكالىق كونفەرەنسيادا كەسىلدى.
كونفەرەنسياعا ۇكىمەت مۇشەلەرى، بەلگىلى عالىمدار مەن ساراپشى ماماندار قاتىستى. ال وڭىرلەردەگى ءتىل ساياساتىنا جاۋاپتى ماماندار مەن ءبىلىم باسقارمالارىنىڭ وكىلدەرى ونلاين فورماتتا قوسىلدى.
جيىندا عىلىم، ءبىلىم، تەحنولوگيا، ءتىل ساياساتى جانە سيفرلىق دامۋ سالالارى تالقىلانىپ، مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ زاماناۋي عىلىمي- سيفرلىق كەڭىستىكتەگى ورنى مەن مۇمكىندىكتەرى قاراستىرىلدى.
حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامىنىڭ پرەزيدەنتى راۋان كەنجەحان ۇلى قازاق تىلىندەگى ءماتىندى دىبىسقا اينالدىرۋعا ارنالعان
TTS (Text-to-Speech) جوباسىن تانىستىردى. بۇل باستاما قازاق ءتىلىنىڭ دىبىستىق قورىن جاساندى ينتەللەكت ەكوجۇيەسىنە ەنگىزىپ، ونى عىلىم مەن تەحنولوگيا سالاسىندا كەڭىنەن قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازاقشا دىبىس مودەلى حالىقارالىق Hugging Face پلاتفورماسىندا جاريالانادى.
كونفەرەنسيا اياسىندا «ۇلتتىق ديكتانت» جوباسى رەسمي تۇردە باستالدى. ديكتانت وفلاين جانە ونلاين فورماتتا وتكىزىلەدى، وعان كەز كەلگەن ازامات قاتىسا الادى. قاتىسۋشىلارعا باعا قويىلمايدى، اركىم ءوز ساۋاتتىلىعىن ءوزى تەكسەرەدى.
ونلاين ديكتانتتى www.til.kz پلاتفورماسىنداعى «ۇلتتىق ديكتانت» پاراقشاسىندا كەز كەلگەن ۋاقىتتا كەز كەلگەن جەردە جازۋعا بولادى. قاتىسۋشىلارعا ەلەكتروندى العىس حات پەن KITAP پلاتفورماسىنا تەگىن جازىلىم بەرىلەدى.
بۇعان دەيىن 15 تىلدە سويلەيتىن قازاق قىزىمەن سۇحبات جاريالاعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي