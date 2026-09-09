قازاق تىلىنە قارسى دەپۋتاتتىڭ ءۇنىن كىم ءوشىردى؟
مارات وسپانوۆ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ تۇڭعىش ءتوراعاسى. ول I شاقىرىلىمداعى ماجىلىسكە (1996- 1999 -جىلدار ارالىعىندا) جەتەكشىلىك ەتتى. مارات وسپانوۆ ءتوراعالىق ەتكەن ماجىلىستە مەملەكەتتىك ءتىل ماسەلەسى قىزۋ تالقىلانىپ، دەپۋتاتتار اراسىندا ءجيى تارتىس تۋاتىن. سول كەزەڭدەگى ءبىر وقيعا تىلگە قارسى شىققان دەپۋتاتتىڭ كوزقاراسىن اياق استىنان وزگەرتكەن.
سول تۇستاعى ءماجىلىستىڭ ءتوراعاسى مارقۇم مارات وسپانوۆ اشىق سويلەيتىن، پىكىرىن دالەلمەن قورعايتىن دەموكرات تۇلعا ەدى. ەلدىك جانە ۇلتتىق ماسەلەلەر كوتەرىلگەندە دەپۋتاتتار دا ءۇنسىز قالمايتىن. جۋرناليستەر قاۋىمى ەركىن مىنەزى مەن تۋراشىلدىعى ءۇشىن ونى ەرەكشە قۇرمەتتەيتىن.
ول جىلدارى پارلامەنتتەگى وزگە ۇلت وكىلدەرىنىڭ اراسىندا قازاق ءتىلىنىڭ مارتەبەسىنە اشىق قارسى شىعاتىندار از بولماعان. ولارعا مەملەكەتتىك ءتىلدى قورعاعان حالىقشىل دەپۋتاتتار تويتارىس بەرىپ، پىكىرتالاس كەيدە ايعايعا ۇلاساتىن. تاراپتاردىڭ ەشقايسىسى ءوز ۇستانىمىنان وڭايلىقپەن باس تارتپايتىن.
سول دەپۋتاتتاردىڭ اراسىندا كوپ سويلەمەيتىن، ءبىراق دەنە ءبىتىمى مىعىم پالۋان ازامات تا بولىپتى. ءماجىلىس زالىندا ول كوبىنە داۋىس بەرىپ، ءتىل توڭىرەگىندەگى تارتىستارعا ارالاسا قويمايتىن. الايدا ونىڭ ماسەلەنى مىنبەردەن تىس جەردە شەشەتىن وزىندىك ءتاسىلى بولعان ەكەن.
كەزەكتى قىزۋ تالقىلاۋدا قازاق تىلىنە قارسى دەپۋتاتتاردىڭ ءبىرى ادەتتەگىدەي ورشەلەنە سويلەيدى. ءۇزىلىس جاريالانعان كەزدە ول دارەتحاناعا كىرىپ، ارتىنان پالۋان دەپۋتات تا ىلەسە كەتكەن. ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ پالۋان ارىپتەسىنە كەلىپ، الگى دەپۋتاتتىڭ ەندى قازاق تىلىنە قارسى سويلەمەيتىنىن ايتادى.
«ول كورىندە جاتسا دا قارسى سويلەيتىن شىعار» دەگەن كۇمانعا پالۋان: «جوق، سويلەمەيدى، ءبىز كەيبىر شارۋانى قىسىلتاياڭدا دارەتحانادا- اق شەشە سالامىز»، - دەپ جاۋاپ بەرگەن. راسىندا، سودان كەيىن مەملەكەتتىك تىلگە قارسى شاپقىلاپ جۇرگەن دەپۋتاتتىڭ ءۇنى باسەڭدەپتى. سويلەگىسى كەلگەن سايىن ارتىندا وتىرعان پالۋانعا قاراپ، رايىنان قايتىپ وتىراتىن بولعان.
ارينە، ساياسي تارتىستى كۇشپەن شەشۋ دەموكراتيالىق مادەنيەتكە جاتپايدى. ءبىراق بۇل اڭگىمە سول كەزەڭدەگى ءتىل ماسەلەسىنىڭ قانشالىقتى وتكىر بولعانىن جانە ونى قورعاعان ازاماتتاردىڭ مىنەزىن اڭعارتادى. كەيدە پارلامەنت مىنبەرىندە شەشىلمەگەن شارۋا كۋلۋاردا، ءتىپتى دارەتحانادا شەشىلگەن زامان دا ءوتىپتى.
داۋرەن قۋات
Ertenmedia. kz