قازاق تىلىندە ج ي پايدالانۋ اعىلشىن تىلىنەن ءۇش ەسە قىمبات - باعدات مۋسين
استانا. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا قازاق تىلىندە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ اعىلشىن تىلىمەن سالىستىرعاندا ءۇش ەسە، ال ورىس تىلىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە قىمباتقا تۇسەدى.
بۇل تۋرالى حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى مەن OpenAI كومپانياسىنىڭ بىرلەسكەن جوباسىنىڭ ناتيجەلەرىن تانىستىرۋ كەزىندە «قازاقتەلەكوم» كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسين ايتتى.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، قازاق تىلىندەگى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ قازىر شەشۋدى قاجەت ەتەتىن ماڭىزدى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى.
- قازىر قازاق تىلىندە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ تيىمدىلىگى جاعىنان ماسەلە بار. ماسەلەن، قازاق تىلىندە قويىلعان سۇراققا جاۋاپ الۋ اعىلشىن تىلىمەن سالىستىرعاندا ءۇش ەسە، ورىس تىلىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە قىمباتقا تۇسەدى. سوندىقتان قازىر وسى ايىرماشىلىقتى ازايتىپ، قازاق تىلىندەگى جي تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ باعىتىندا ءبىر توپ ازامات جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەدى باعدات مۋسين.
كومپانيا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازاق تىلىندەگى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ - ينفراقۇرىلىم تۇرعىسىنان شەشۋدى قاجەت ەتەتىن ماسەلە.
- ءبىزدىڭ كومپانيا ج ي- دەگى قازاق ءتىلىنىڭ ساپاسىن جاقسارتۋعا ءوز ۇلەسىن قوسۋعا دايىن. وسى رەتتە ەكىباستۇزدا سالىنىپ جاتقان ۇلكەن دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن قازاق ءتىلىن دامىتۋ ءۇشىن پايدالانۋعا ءازىرمىز، - دەدى ول.
باعدات مۋسين قازاق تىلىندەگى جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىنىڭ ساپاسىنا دا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىقتار جاڭا تەحنولوگيالاردى تەز يگەرىپ، كۇندەلىكتى ومىردە بەلسەندى پايدالانادى. بۇل قازاق تىلىندەگى جي قۇرالدارىنىڭ ساپاسىنا دا وڭ اسەر ەتىپ وتىر.
- قازاق حالقىنىڭ ءبىر جاقسى جەرى - ءبىز تەحنولوگيانى يگەرۋ جاعىنان وتە يكەمدىمىز. كەز كەلگەن تەحنولوگيانى تەز پايدالانىپ كەتەمىز. WhatsApp ،Telegram، قازىر مىنە ChatGPT كەلىپ جاتىر. ونى قۇرال رەتىندە كوپ قولدانعاندىقتان، ساپاسى دا جاقسارا تۇسەدى، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىنىڭ جەتىلدىرىلۋى دە قازاق ءتىلىنىڭ بۇل تەحنولوگياعا بەيىمدەلۋىنە ىقپال ەتىپ جاتىر. قازىر ChatGPT- دەن بولەك Qwen ،Google Gemini سەكىلدى باسقا دا مودەلدەر بار.
- كۇندەلىكتى پايدالانۋعا ChatGPT مۇمكىندىگى جەتكىلىكتى. الايدا تەحنولوگيالىق تاقىرىپتاردى، قازاق مادەنيەتىنە قاتىستى مازمۇندى نەمەسە ابايدىڭ قارا سوزدەرىن تالداۋ كەزىندە ماعىنا باسقا جاققا اۋىتقىپ كەتۋى مۇمكىن. سوندىقتان ول قازاق ءتىلىن تەرەڭ مەڭگەرگەن ماماندار مەن تەحنولوگيا سالاسى وكىلدەرىنىڭ بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋى ماڭىزدى، - دەدى كومپانيا باسشىسى.