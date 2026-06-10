قازاق تاريحىنداعى كولەڭكەلى تۇستاردىڭ ءبىرى قۇل ساۋداسى
قازاق تاريحىنداعى كولەڭكەلى تۇستاردىڭ ءبىرى قۇل ساۋداسى. قازاق جاۋىنگەر حالىق ، 19- عاسىرعا دەيىن ورىستاردى مەنسىنبەگەن ءارى قورىقپاعان، كەرىسىنشە ورىستار 19 -عاسىرعا دەيىن قازاقتاردان قورىققان، ول بولسا 1221 -جىلداردان باستالعان ايگىلى موعول-تاتار جورىعىنىڭ اسەرى، سودان قالعان ۇرەيدە بولسا كەرەك.
ال ونان بۇرىن كۋمان-قىپشاقتار كوبىندە ورىستارمەن تاتۋ تۇرعان كورىنەدى. التىن وردا ىدىراعاننان كەيىن قىرىم حاندىعى ورىستاردى قۇل ەتىپ ساتۋدا الدا بولعان. 1500-1700 -جىلدارى جيىنى 2 ميلليوننان اسا رەسەيلىكتەر، پولشالىقتار، ليتوۆاندىقتاردى قۇل رەتىندە ساتقان.
ال قازاقتار 18 -عاسىردا رەسەيدىڭ ورىنبور اۋماعىنا قازاقتاردىڭ شابۋىلدارى ءجيى بولدى؛ قازاقتار كوپتەگەن ورىستاردى تۇتقىنداپ، ولاردى ورتا ازيا نارىعىندا قۇل رەتىندە ساتتى. ەدىل نەمىستەرى دە قازاق شابۋىلدارىنىڭ قۇربانى بولدى؛ ولار ساراتوۆ ماڭىنداعى وڭتۇستىك-شىعىس ەۋروپا رەسەي ايماعىنداعى ەدىل وزەنىنىڭ بويىندا تۇراتىن ەتنيكالىق نەمىستەر بولدى.
1717 -جىلى حيۋادا قازاق جانە قىرعىز تايپالارى 3000 ورىس قۇلىن، ەرلەر، ايەلدەر جانە بالالاردى ساتتى.
1730 -جىلى قازاقتاردىڭ ورىس جەرلەرىنە ءجيى شابۋىل جاساۋى ۇنەمى تىتىركەندىرگىش بولدى جانە پاتشانىڭ كوپتەگەن ازاماتتارىنىڭ قۇلدىعىنا اينالدى، ولار قازاق دالاسىندا ساتىلدى.
1736 -جىلى كيريلوۆتىڭ ىنتالاندىرۋىمەن كىشى جانە ورتا وردا قازاقتارى باشقۇرت جەرلەرىنە شابۋىل جاساپ، ءسىبىر جانە نوعاي اۋداندارىنداعى كوپتەگەن باشقۇرتتاردى ءولتىردى نەمەسە تۇتقىنعا الدى.
1743 -جىلى ورىس قونىسىنا قازاقتاردىڭ شابۋىلىنان قورعانۋ ساتسىزدىگىنە جاۋاپ رەتىندە سەنات بۇيرىق شىعاردى، ناتيجەسىندە 14 ورىس قازا تاۋىپ، 24 ادام جارالاندى. سونىمەن قاتار، 96 كازاك قازاقتار جاعىنان تۇتقىنعا الىندى.
قازاقتاردىڭ قۇل ساتاتىن نەگىزگى بازارى بۇحارا مەن حيۋا بولدى.
بۇحارا، سامارقاند، قاراكول، قارشى جانە چاردجۋ قالالارىنداعى ءىرى بازارلاردا قۇلدار نەگىزىنەن يراندىقتار مەن ورىستاردان، سونداي-اق كەيبىر قالماقتاردان تۇردى؛ ولاردى سول جەرگە تۇركىمەندەر، قازاقتار جانە قىرعىزدار اكەلدى. تۇتقىنعا الىنعان ورىس جانە پارسى قۇلدارىنا ارنالعان تانىمال قۇل بازارى 17-19- عاسىرلار ارالىعىندا حيۋا حاندىعىندا بولدى. تەك 19 -عاسىردىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا عانا شامامەن ءبىر ميلليون پارسى، سونداي-اق بەلگىسىز ورىستار قۇلدىققا ءتۇسىپ، ورتا ازيا حاندىقتارىنا تاسىمالداندى.
1873 -جىلى ورىس اسكەرلەرى حيۋانى باسىپ العاندا، تۇركمەن شاپقىنشىلارى تۇتقىنعا العان 29300 پارسى قۇلى بولدى. دجوزەف ۆولفتىڭ (1843- 1845 -جىلدارداعى ەسەپ) ايتۋىنشا، بۇحارا حاندىعىنىڭ حالقى 1200000 ادامدى قۇرادى، ونىڭ 200000-ى پارسى قۇلدارى بولدى.
1755 -جىلى نەپليۋيەۆ كەك الۋ شابۋىلدارىن توقتاتىپ، قازاقتاردىڭ باشقۇرت ايەلدەرى مەن بالالارىن ولاردىڭ اراسىندا قالدىرا الاتىنىنا ۋادە بەرۋ ارقىلى قازاقتاردىڭ قولداۋىنا يە بولۋعا تىرىستى (بۇل نەپليۋيەۆ پەن كىشى ءجۇزدىڭ حانى نۇرالى اراسىنداعى ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلعان داۋ). پاتشا مەملەكەتىنە ادالدىعىن كورسەتۋ ماقساتىندا نەمەسە تازا وپپورتۋنيستىك مانيەۆر رەتىندە كوتەرىلىس بارىسىندا مىڭداعان باشقۇرتتار قازاقتار تاراپىنان قىرعىنعا ۇشىرادى نەمەسە تۇتقىنعا الىندى.
1764 جانە 1803 -جىلدار ارالىعىندا ورىنبور كوميسسياسى جيناعان دەرەكتەرگە سايكەس، جيىرما ورىس كەرۋەنىنە شابۋىل جاسالىپ، تونالعان. قازاق شاپقىنشىلارى ءتىپتى كوپتەگەن كۇزەتشىلەرمەن بىرگە جۇرگەن ۇلكەن كەرۋەندەرگە دە شابۋىل جاسادى.
1774 -جىلدىڭ كوكتەمىندە ورىستار حاننان جاقىندا قازاقتاردىڭ شابۋىلى كەزىندە تۇتقىنعا الىنعان 256 ورىستى قايتارۋدى تالاپ ەتتى.
1774 -جىلدىڭ جازىندا قازان ايماعىنداعى ورىس اسكەرلەرى كازاك كوسەمى پۋگاچيەۆ باستاعان كوتەرىلىستى باسىپ جاتقان كەزدە، قازاقتار 240-تان استام شابۋىل جاساپ، ورىنبور شەكاراسى بويىندا كوپتەگەن ورىستار مەن تابىنداردى (باشقۇرت) تۇتقىنعا الدى.
1799 -جىلى سول كەزدە تونالعان ەڭ ۇلكەن ورىس كەرۋەنى 295000 رۋبلگە باعالانعان تاۋارلارىن جوعالتتى.
1830 -جىلعا قاراي رەسەي ۇكىمەتى جىل سايىن حيۋادا ەكى ءجۇز ورىستىڭ ۇرلانىپ، قۇلدىققا ساتىلاتىنىن ەسەپتەدى.
نەگىزى بۇل ماقتاناتىن تاريح ەمەس قايتا نامىستاناتىن تاريح! قازاقتاردىڭ 4 ميلليون شارشى ك م جەردى يەلەنۋى ارينە جاۋىنگەرلىگىنىڭ ارقاسى، ءبىراق وسى بارىستا توڭىرەگىندەگى حالىقتارعا تيگىزگەن زابىرلەرىدە از بولماعان. بىزدە قازاقتى كوپ ەلدەن قورلىق كورگەن ەتىپ كورسەتۋ باسىم الايدا، وزگەگە تىزە باتىرۋ ونان كوپ بولماسا از بولماعان كورىنەدى. ال باتىرلار جىرىنىڭ سيۋدجەتتەرىندەدە الدىمەن قازاقتىڭ شابىلۋى، قىرىلۋى، قورلىق كورۋى، ونان كەيىن شىققان باتىرلاردىڭ كەك الۋى مەن جەڭىسى جىرلانادى. جاقسىلىعىن اسىرىپ، جاماندىعىن جاسىرىپ قارسى جاقتى قىرۋ، توناۋ، قۇل ەتىپ ساتۋ جاعى دەرلىك ايتىلمايدى. الايدا وعان قاراپ مۇلدە ولاي بولماعان دەسەك ادىلەتسىزدىك بولار ەدى.
ادامنىڭ بوستاندىعىنا قول سۇعۋ قىلمىس، سوندىقتان بۇل ەل تاريحىنداعى ءبىر كەمدىكتەردىڭ ءبىرى دەسەك ارتىق ايتپاعان بولار ەدىك!
سۋرەت: قازاق شاپقىنشىلارىنىڭ ەدىل بويىنداعى نەمىس كولونياسى شاسسەلاعا شابۋىلى (1785 ج. )
اۆتورى: ەرزات كارىباي