قازاق سپورتى رەفورمالاردان كەيىن قالاي وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاق سپورتى رەفورمالاردان كەيىن قالاي وزگەردى؟ Kazinform ءتىلشىسى 16 -تامىز - سپورت كۇنىنە وراي سالاداعى نەگىزگى سەرپىندى سارالادى.
8 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەلدى
بىلتىر مەملەكەت باسشىسى دەنە شىنىقتىرۋ، سپورت جانە بالالار سپورتىن قولداۋ سالالارىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى زاڭدارعا قول قويدى. الدىمەن جاڭا زاڭ سپورت سالاسىن جۇيەلى جاڭعىرتۋعا جول اشقانىن ايتۋ كەرەك. قارجىلاندىرۋدىڭ اشىق مودەلى ەنگىزىلىپ، بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى جۇمساۋعا باسىمدىق بەرىلدى.
رەفورمالاردىڭ ناتيجەسىندە 8 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى ۇنەمدەلدى. بۇعان كاسىبي كلۋبتاردى قارجىلاندىرۋعا ليميت ەنگىزۋ جانە لەگيونەرلەردى قارجىلاندىرۋدان باس تارتۋ ارقىلى قول جەتكىزىلگەن.
ۇنەمدەلگەن قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى بالالار سپورتى مەن سپورت رەزەرۆىن قولداۋعا باعىتتالدى. بالالار-جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىندەگى ءبىر تاربيەلەنۋشىگە بولىنەتىن جىلدىق قارجى 233 مىڭنان 415 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارتتى. جاتتىقتىرۋشىلاردىڭ جالاقىسى %30- عا كوتەرىلىپ، 3511 جاتتىقتىرۋشى-وقىتۋشى تەستىلەۋدەن وتە باستادى.
- بۇگىندە ءبىز، سپورتشىلار مەن سالا ماماندارى رەتىندە، رەفورمالاردىڭ تەك قۇجات جۇزىندە قالماي، ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. مينيسترلىكتىڭ اتقارعان جۇمىسى - ءبىزدىڭ سالاعا كوپتەن بەرى جەتىسپەي كەلگەن وزگەرىستەر. ول قازىردىڭ وزىندە ءوز ناتيجەسىن بەرىپ وتىر. سپورتشىلارىمىزدىڭ تاريحي جەڭىستەرى سونىڭ ايعاعى، - دەدى «سپورتشىلار كەڭەسى» اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى، وليمپيادا چەمپيونى يۋري مەلنيچەنكو.
سالاداعى وزگەرىس باسقارۋ جۇيەسىن دە قامتىدى. وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ سپورت ۇيىمدارى باسشىلارىن روتاتسيالاۋدىڭ ءبىرىڭعاي ءتارتىبى ەنگىزىلىپ، ءبىرىنشى باسشىلار اشىق كونكۋرس ارقىلى تاعايىندالا باستادى. 112 تاعايىنداۋدىڭ 86-سى، ياعني %76- ى كونكۋرس ناتيجەسىندە جۇزەگە اسقان. قارجى مەن باسقارۋداعى وزگەرىستەر سپورت ينفراقۇرىلىمىن جاڭارتۋمەن قاتار ءجۇرىپ كەلەدى.
121 جاڭا سپورت نىسانى
بيىل ەل بويىنشا 121 سپورت نىسانىن پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا تارازداعى دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنى، قىزىلورداداعى « قىزىلوردا ارەنا» جانە جاڭاوزەندەگى سپورت كەشەنى بار.
- استانا قالاسىندا قاجىمۇقان مۇڭايتپاسوۆ اتىنداعى ستاديون قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن. الماتىدا «مەدەۋ» مۇز ايدىنىن قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى بەكىتىلگەن جوسپارعا سايكەس جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك مالىمەتىندە.
ال بىلتىر 147 سپورت نىسانى پايدالانۋعا بەرىلگەن، ونىڭ 100-دەن استامى اۋىلدىق جەرلەردە ورنالاسقان. ينفراقۇرىلىممەن بىرگە كادر دايارلاۋ جۇيەسى دە جاڭارۋ ۇستىندە. استانادا قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى اشىلىپ، مامان دايارلاۋعا جول اشتى.
- بەس جىل ىشىندە ۋنيۆەرسيتەت تالانت پەن ەڭبەكقورلىق توعىسقان ورتالىققا اينالدى. الدا بۇدان دا ماڭىزدى جەتىستىكتەر، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مويىنداۋ، اۋقىمدى عىلىمي جانە سپورتتىق جەڭىستەر كۇتىپ تۇر دەپ سەنەمىن. وقۋ ورنى وزىق ءبىلىم مەن يننوۆاتسيالاردىڭ ورتالىعىنا، ەلدىڭ بولاشاق چەمپيوندارى مەن كوشباسشىلارىن دايىندايتىن ۇستاحاناعا اينالادى، - دەدى ۋنيۆەرسيتەت قۇرىلتايشىسى نۇراسىل مەدەۋ.
قازاقستان حالىقارالىق سپورت الاڭىندا
2026 -جىلى قازاقستاندا الەمدىك جانە قۇرلىقتىق دەڭگەيدەگى 20-دان استام ءىرى حالىقارالىق جارىس وتەدى. الماتى، استانا، شىمكەنت، تۇركىستان، تالعار جانە اقتاۋ قالالارىندا ءتۇرلى سپورت تۇرلەرىنەن الەم كۋبوگى كەزەڭدەرى، ازيا چەمپيوناتتارى مەن حالىقارالىق تۋرنيرلەر ۇيىمداستىرىلادى.
ال 2026- 2027 -جىلدارى قازاقستان جەتى الەم چەمپيوناتىن قابىلدايدى. بۇل قاتاردا كۇرەس، ۇستەل تەننيسى، دزيۋدو، بوكس، تاەكۆوندو، كيبەرسپورت جانە جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى شورت- ترەك جارىستارى بار.
- تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىندا العاش رەت ەل ەكى جىل ىشىندە ءتۇرلى سپورت تۇرلەرىنەن جەتى الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ قۇقىعىنا يە بولدى. بۇل - ەلىمىزدىڭ سپورت ينفراقۇرىلىمىنىڭ جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق مۇمكىندىكتەرىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ مويىنداۋى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار حالىقارالىق سپورت قوعامداستىعى الدىندا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەلىنگەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.
ءىرى جارىستاردىڭ كوبەيۋى قازاقستاننىڭ سپورتتىق بەدەلىن ارتتىرىپ قانا قويماي، تۋريزم مەن سەرۆيستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋىنا دا ىقپال ەتەدى. ال حالىقارالىق ارەناداعى مۇنداي بەلسەندىلىك وتاندىق سپورتشىلاردىڭ ناتيجەلەرىمەن بەكي ءتۇستى.
جەتىستىكتەر تىزبەگى
بيىل يتاليادا وتكەن قىسقى وليمپيادادا قازاقستان قورجىنىنا مەدالدى مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆ سالدى. ول التىن جۇلدەگە يە بولدى. وليمپياداعا ەلدەن سپورتتىڭ 10 تۇرىنەن 36 سپورتشى قاتىسىپ، بىرنەشە اتلەت ۇزدىك وندىققا ەندى.
بۇعان دەيىن حاربيندەگى قىسقى ازيا ويىندارىندا دا قازاقستاندىق سپورتشىلار جوعارى ناتيجە كورسەتتى. شورت- ترەكتەن ەرلەر كومانداسى 5000 مەترلىك ەستافەتادا تاريحي التىن السا، فريستايل- اكروباتيكادان شەرزود حاشيربايەۆ پەن رومان يۆانوۆ ازيا رەكوردىن جاڭارتىپ، چەمپيون اتاندى.
جاس سپورتشىلار دا ءىرى دودالاردا كوزگە ءتۇستى. اناستاسيا گورودكو جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا التىن جانە كۇمىس مەدال الىپ، كەيىن ۋنيۆەرسيادادا ەكى جارىستا جەڭىسكە جەتتى. دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ فريستايل- اكروباتيكادان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان تاريحىنداعى العاشقى التىندى يەلەندى. پاراسپورتشى ەربول حاميتوۆ الەم كۋبوگىنىڭ حرۋستال گلوبۋسىن جەڭىپ الىپ، تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزدى. ول پاراليمپيادا چەمپيونى اتانعانىن قوسا كەتەيىك.
بوكستا دا ناتيجە جوعارى. وتكەن جىلعى ليۆەرپۋلدەگى الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسى جەتى التىندى قوسا العاندا 10 مەدال جەڭىپ الدى. نازىم قىزايباي ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى اتانسا، بەس قازاقستاندىق بوكسشى ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى.
كوماندالىق سپورتتا الماتىنىڭ «قايراتى» بىلتىرعى ماۋسىمدا ءتورت ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ، ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما العانى، كوپكە قۋانىش سىيلاعانى ەستە. بۇل - قازاقستاندىق كلۋبتار ءۇشىن سوڭعى ون جىلداعى العاشقى وسىنداي جەتىستىك. جاس شابۋىلشى داستان ساتپايەۆتىڭ لوندوندىق «چەلسي» ساپىنا اۋىسقانىن جانكۇيەرلەر زور ىقىلاسپەن باقىلاپ وتىر.
جاس بۋىننىڭ تابىسىنا گرەك- ريم كۇرەسىنەن باعدات ساباز دا ۇلەس قوستى. ول بىلتىر ۆەتنامدا وتكەن U23 ازيا چەمپيوناتىندا التىن مەدال جەڭىپ الىپ، قۇرلىق چەمپيونى اتاندى. سونداي- اق ەرەسەكتەر اراسىنداعى قازاقستان كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى.
- سپورتقا باۋلىعان - تۋعان اعام. جەكە باپكەرىم - داۋرەن كەنەنبايەۆ. قازىرگى كەزدە قازاقستانداعى سپورتتىڭ دامۋىنا كوڭىلىم تولادى. مەن سەكىلدى جاستاردىڭ توپ جارۋىنا مۇمكىندىك مول، - دەپ سانايدى جاس سپورتشى.
كاسىبي سپورتتاعى وسىنداي ناتيجەلەر جاستارعا ۇلگى بولىپ، سپورتتىڭ بۇقارالىق دەڭگەيدە كەڭەيۋىنە دە اسەر ەتەدى.
بۇقارالىق سپورت قالاي دامىپ كەلەدى؟
بۇگىندە قازاقستاندا شامامەن 8,5 ميلليون ادام، ياعني حالىقتىڭ %44,5- ى دەنە شىنىقتىرۋمەن جانە سپورتپەن تۇراقتى اينالىسادى. بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى بۇل كورسەتكىش %34,6- عا جەتتى. ال 4 پەن 17 جاس ارالىعىنداعى 228 مىڭنان استام بالا 7 مىڭنان استام سپورت سەكتسياسىندا تەگىن جاتتىعادى.
سپورتقا دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋى سالانىڭ ەكونوميكاسىنان دا بايقالادى. Ranking.kz مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا سپورت سالاسىنداعى قىزمەت كولەمى 79,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، ءبىر جىلدا %11,3- عا وسكەن. 2022 -جىلدان بەرى ول ەكى ەسە ارتقان.
مەملەكەتتىڭ مەجەسى ايقىن. ول - 2029 -جىلعا قاراي سپورتپەن تۇراقتى اينالىساتىن قازاقستاندىقتاردىڭ ۇلەسىن %50- عا جەتكىزۋ.
سپورتتاعى سەرپىن مەدالمەن، جەتىستىكپەن ولشەنبەيدى. دەگەنمەن، جاڭارعان جۇيە مەن دامىعان ينفراقۇرىلىم كاسىبي سپورتتىڭ ناتيجەسىن ارتتىرىپ، بۇقارالىق سپورتتى كۇندەلىكتى ءومىر سالتىنا اينالدىرۋعا جول اشىپ وتىرعانى بايقالادى.
اۆتورلار
ءمولدىر سنادين