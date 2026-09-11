قازاق سپورتىن بۇكىل الەم مويىندايتىن بولدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ ۇكىمەت پەن اكىمدىكتەردىڭ الدىندا تۇرعان اسا ماڭىزدى مىندەت.
بۇل تۋرالى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبارىمىز ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋىمىز كەرەك. بۇل - ۇكىمەت پەن اكىمدىكتەردىڭ الدىندا تۇرعان اسا ماڭىزدى مىندەت. قازىر وسى سالادا جۇمىس ىستەيتىن 30 دان استام ارنايى مەكەمە بار. استانادا ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى اشىلدى. بۇل وقۋ ورنى سپورت سالاسىنداعى كاسىبي كادرلاردى دايارلاۋعا شەشۋشى ۇلەس قوسادى دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز. ۇلتتىق جانە ات سپورتى تۇرلەرى ورتالىعى دا تابىستى قىزمەت ەتە باستادى. ەلىمىزدە جىل سايىن قازاق كۇرەسى، توعىزقۇمالاق، اسىق اتۋ، كوكپار، بايگە جانە باسقا دا سپورت تۇرلەرى بويىنشا مىڭنان استام جارىس وتكىزىلەدى. ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنىڭ فەستيۆالى، «اق بيداي» اۋىل ويىندارى، «قازاقستان بارىسى» دوداسى تۇراقتى تۇردە ۇيىمداستىرىلادى، -دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ۇلتتىق سپورت پەن وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىنىڭ مارتەبەسى زاڭ جۇزىندە تەڭ مارتەبەگە يە بولعانىن باستى جەتىستىك رەتىندە اتادى.
- بۇگىندە قازاق سپورتىنىڭ بەدەلى زور. ونى بۇكىل الەم مويىندايتىن بولدى. قازاقستان سپورتشىلارى ءاردايىم ۇزدىكتەر قاتارىندا. كۇنى كەشە داڭقتى سپورتشىمىز ەلەنا رىباكينا تەننيستەن الەمنىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى اتاندى. بۇل شىن مانىندە ۇلكەن جەتىستىك. مەن ەلەنا رىباكينانى قۇتتىقتادىم. ونىڭ ەڭبەكقورلىعى مەن شەبەرلىگىن اتاپ ءوتتىم. بويىنداعى جەكە مادەنيەتىنىڭ جوعارى ەكەنىنە ەرەكشە باعا بەردىم، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.