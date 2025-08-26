قازاق-قىرعىز شەكاراسىنداعى وتكىزۋ پۋنكتى تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەۋگە كوشتى
استانا. قازاقپارات – 25-تامىزدان باستاپ قازاقستان مەن قىرعىزستان شەكاراسىنداعى «قارقارا-اۆتوموبيل» وتكىزۋ پۋنكتى تاۋلىك بويى جۇمىس رەجيمىنە كوشتى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلايدى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇقك شەكارا قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىزستانعا رەسمي ساپارى اياسىندا ەكى ەل باسشىلارى اراسىندا قول جەتكىزىلگەن ەكىجاقتى كەلىسىمدەردىڭ ناتيجەسىندە قابىلدانعان.
ىستىقكول وبلىسىنىڭ ءتۇپ اۋدانىندا ورنالاسقان «قارقارا-اۆتوموبيل» باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتى كوپجاقتى پۋنكت سانالادى جانە ادامدار مەن كولىك قۇرالدارىنىڭ وتۋىنە ارنالعان.
2026-جىلى «قارقارا-اۆتوموبيل» وتكىزۋ پۋنكتى اۋماعىندا زاماناۋي شەكارا ينفراقۇرىلىمىن سالۋ جوسپارلانعان. بۇل ونىڭ وتكىزۋ قابىلەتى مەن شەكارالىق باقىلاۋدىڭ جالپى تيىمدىلىگىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بۇل وتكىزۋ پۋنكتى تەك كۇندىزگى ۋاقىتتا جۇمىس ىستەگەن. 2024-جىلدىڭ قازانىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ جوگوركۋ كەنەشى شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتىنىڭ تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەۋ رەجيمىن قولداعان بولاتىن، كەيىننەن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ بۇل كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى.
