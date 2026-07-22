قازاق پەن قىرعىز اعايىن اراسىنا جىك سالمايىق
Samat Kushbek دەگەن ازامات شەتەلدە جاتىپ، قازاقتا تاپ ءبىر جەتى اكەسىنىڭ قۇنى بارداي قازاق دەگەن ەل بولماعان، قازاق حاندىعى بولماعان دەپ قازاق جەرى قىرعىز جەرى دەپ كۇنىنە ۆيدەو شىعارىپ، ەكى حالىقتى ارانداتۋعا ارەكەت ەتۋدە!
ونىڭ بار دالەلى 19-عاسىردىڭ جانە 20-عاسىردىڭ باسىنداعى رەسەي كارتالارى جانە سونان كوشىرىلگەن ەۋروپا كارتالارى ەكەن. ارينە رەسەي يمپەرياسى ءوز قارۋلى كۇشى كازاكتارمەن ءبىر اتاۋعا بولعان قازاقتاردى شاتاستىرماۋ ءۇشىن قازاقتى «كيرگيز»، «كيرگيز- كايساك» اتاعانى جاسىرىن ەمەس. الايدا وعان بولا ەش قازاق ءوزىن «قىرعىزبىن» دەمەگەن.
سول سياقتى 18-19- عاسىرداعى ءىرى يمپەريا مانجۋر چيڭ قازاقتى «حاساگ» (قازاق)، قىرعىزدى «بۋرۇت» دەپ اتاعان. سوندا قىرعىزداردى : «بۇرىن قىرعىز بولماعان ولار بۋرۋت» دەسە دۇرىس بولاما؟
18-عاسىرداعى مانجۋرلەردىڭ «شىڭجاڭداعى جەر اتاۋلارى» دەگەن كارتالار جيناعىنان الىنعان كارتادا قازاقتى قازاق، قىرعىزدى بۋرۇت دەگەن.
كەلەسى سۋرەت مانجۋر سىزباسى، وندا قازاقتى قازاق دەپ سىزعان.
كەلەسى سۋرەت تاعىدا مانجۋر سىزباسى، قىرعىزدى بۋرۇت دەپ سىزعان.
كەلەسى 1570 -جىلعى جەكينسوننىڭ كارتاسى، قازاق حاندىعى كاساكيا جەپ كورسەتىلگەن.
كەلەسى 1560- جىلعى سەبەستيان كارتاسى، وندادا قازاق ورداسى كورسەتىلگەن.
كەلەسى 1598- جىلعى رەسەي كارتاسى، وندادا قازاقي دەلىنىپ تۇر.
كەلەسى 1770 -جىلعى رەمزيەۆتىڭ كارتاسىنداعى قازاق ورداسى.
كەلەسى 1630 -جىلدارداعى نەمىس عالىمى ستاللەنبەرگ كارتاسىنداعى قازاق حاندىعى ، وندا قىرعىزدى قازاق حاندىعىنىڭ قۇرامىندا گەرگۋز جانە بۋرۇت دەپ كورسەتكەن.
كەلەسى 18-عاسىردىڭ ورتاسىندا سىزىلعان فرانسۋزداردىڭ كارتاسىنداعى قازاق حاندىعى.
كەلەسى 1780 -جىلدارداعى كارينگتون كارتاسىنداعى قازاق ورداسى.
سوندا Samat Kushbek ءتىڭ ماقساتى نە؟ اڭقاۋ قىرعىز اعايىندى قازاققا قارسى سالىپ نە تاپپاقشى؟ ەل اراسىنا لاڭ ساتۋدان اۋلاق بولايىق، مىڭ جىلدار بويى بىرگە جاساسىپ ، پارقى ازايىپ كەتكەن، جاقىن حالىقتار اراسىنا جىك سالمايىق!
ەرزات كارىباي
كارتا سۋرەتتەرىن ەرزات كارىبايدىڭ facebook پاراقشاسىنان كورىڭىزدەر