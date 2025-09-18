Qazaq Oil جانارماي قۇيۋ بەكەتى بەنزيندى مولشەردەن از قۇيىپ كەلگەن
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆلدا Qazaq Oil جانارماي قۇيۋ ستانسياسىنا جوسپاردان تىس تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ، ءبىرقاتار بىلىقتىڭ بەتى اشىلدى.
تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتىنىڭ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنە بۇل تەكسەرىستى جۇرگىزۋىگە پەتروپاۆل تۇرعىنىنىڭ شاعىمى نەگىز بولعان.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، «PetroRetail» ج ش س- ءنىڭ Qazaq Oil جانارماي قۇيۋ ستانسياسىندا جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ كەزىندە 20 ليترلىك م2ر-20 ولشەۋىش ارقىلى جانارماي تاراتقىش كولونكالاردان قۇيىلاتىن جانارمايدىڭ كولەمى ولشەنىپ، رۇقسات ەتىلگەن شەكتەن اۋىتقۋشىلىق بارى دالەلدەندى.
رۇقسات ەتىلگەن اۋىتقۋ ±80 م ل بولۋى ءتيىس بولسا، №1 كولونكادا 120 م ل، №4 كولونكادا 140 م ل كەم قۇيىلعان. بۇل - قولدانىستاعى مەترولوگيالىق تالاپتاردى بۇزۋ بولىپ ەسەپتەلەدى.
- مەملەكەتتىك رەتتەۋگە جاتاتىن ولشەمدەر تىزبەسىندە جانە نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردە بەلگىلەنگەن ولشەمدەرگە، ولشەۋ قۇرالدارىنا، ستاندارتتى ۇلگىلەرگە، ولشەمدەردى ورىنداۋ ادىستەمەلەرىنە قويىلاتىن مىندەتتى مەترولوگيالىق تالاپتاردى بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن، - دەلىنگەن باسپا ءسوز حابارلاماسىندا.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا كاسىپورىنعا 1 ميلليون 179 مىڭ تەڭگە كولەمىندە قىسقارتىلعان اكىمشىلىك ءىس جۇرگىزۋ اياسىندا ايىپپۇل سالىندى. سونىمەن قاتار، زاڭبۇزۋشىلىقتى جويۋ جونىندە ۇيعارىم بەرىلىپ، ول بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ورىندالدى. ياعني جابدىققا قوسىمشا رەتتەۋ جانە جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
